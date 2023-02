El que perdona lo termina pagando... (1-1)

No pudo ser. El dicho de 'a entrenador nuevo, victoria segura' no llegó en Chapín. Romerito no se pudo estrenar con triunfo y el Municipal sigue siendo un 'caramelito' para los rivales. El Xerez DFC no ha pasado del empate a uno ante el San Roque de Lepe en un partido disputado, intenso, en el que fue de más a menos y en el que perdonó y dio vida a un rival que terminó por llevarse un punto.

Los xerecistas han cortado su sangría de derrotas, pero siguen en descenso, en una jornada favorable por los resultados de sus rivales directos. Los azulinos se adelantaron a los quince segundos, mandaron un balón al palo en la primera mitad, Bello falló un penalti en la segunda, acción que hizo mella en la moral del equipo, y encajaron el 1-1 en el minuto 75.

El combinado de Romerito, de todos modos, mostró amor propio y ofreció buenas sensaciones. Los jugadores tenían que empezar a reivindicarse. Y todos tenían que poner de nuevo el contador a cero para pelear por su sitio, o el que quieren tener, de cara a que el técnico cuente con ellos. Mucho trabajo por delante...

1-0 a los 15 segundos

El primer once de Romerito era muy esperado y presentó novedades respecto al último de Francis, pero no hubo revolución. Con Quesada en la portería, la defensa fue la misma, con la entrada de Meléndez en lugar de Marcelo en el lateral izquierdo, que incluso se quedó fuera de la convocatoria. Sin Fabian Burdenski, lesionado, ni el sancionado Rafa Parejo, en la medular aparecieron Lolo Garrido y Manu Baeza, que volvía también tras su lesión, con Fran García en la derecha y Guille Donoso en la izquierda. En punta, David Agudo se ha ganado a los técnicos y ha desplazado al banquillo a Gianluca Simeone. Junto a Marcelo, tampoco se vistieron ni Sergio Martínez ni Cheikh.

Y las cosas no pudieron comenzar mejor para los azulinos. Cuando aún los aficionados no se habían sentado en sus asientos, David Agudo abría la lata. El ariete aprovechaba un despiste de la defensa aurinegra nada más arrancar el partido tras un balón de Fran García desde la derecha. La pelota pegó en Robador y acabó dentro. Increíble pero cierto, el Xerez DFC se adelantaba en el marcador a los quince segundos de juego y después de sacar de centro los leperos.

El poste evita el 2-0

El gol tempranero fue un mazazo para un San Roque que no esperaba un castigo tan duro en su línea de flotación, pero apretó los dientes y buscó la reacción, pero al filo del cuarto de hora se libró de encajar el segundo porque lo evitó el poste después de que Antonio López lograra tocar el balón lo justo. David Agudo acarició su doblete ante un inseguro Robador tras un buen balón de Carri.

A la escuadra azulina le cuadraban las cuentas en Chapín después de toda la temporada sufriendo -sólo había ganado un partido, fue al Vélez por 2-0 y en los minutos finales- y se gustaba, presionaba y generaba, aunque no abría brecha. A Fran García, en el 25', se le marchó fuera un buen remate tras un centro de Carri.

Los de Juanma Pavón, siguiendo el choque desde la grada para cumplir el segundo de los dos partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Recre, no le perdían la cara al encuentro y en el 34', Santisteban no se lo pensó y se sacó un buen disparo que se le marchó fuera por poco. Tras esa acción, dos saques de esquina seguidos.

El Xerez DFC se marchaba al vestuario con ventaja y después de unos esperanzadores primeros cuarenta y cinco minutos, en los que fue intenso y estuvo bien plantado, favorecido por la renta inicial en el marcador.

Imprecisiones

El segundo acto arrancó sin cambios en el equipo de Romerito, con uno en el cuadro aurinegro y con imprecisiones en los dos equipos por lo mucho que había en juego. Santisteban dejaba su puesto a Pablo Haro buscando más profundidad, pero la primera acción de peligro fue para los azulinos. Un buen pase de Fran García no lo cazó por muy poco David Agudo, siempre con la caña preparada (51'). Jacobo (58') buscó también hacer daño a sus ex.

Romerito no tardó demasiado en agitar el árbol. Bello y Rober Luna saltaron a verde a la hora de partido por Manu Baeza, con una amarilla, y Fran García, que realizó un gran desgaste y fue de los destacados. El ritmo no era el del primer tiempo, pero los azulinos buscaban el tanto de la tranquilidad. Y en el 63', Rober Luna no atinó a aprovechar otra falta de entendimiento entre Antonio López y Robador.

Bello falla un penalti

Y justo después, jugada clave. El colegiado Álvarez Dorado no duda a la hora de decretar pena máxima por unas manos de Álvaro Vázquez tras un centro de Bello. El capitán azulino fue el encargado de lanzar el penalti. Lo tiró flojo con la derecha a la izquierda de Robador y el guardameta aurinegro le adivinó la intención y lo despejó seguro (65'). Romerito volvió a hacer un doble cambio. Álvaro y Ricky por Donoso y Carri.

La acción del penalti dio alas al San Roque, que dio un paso al frente buscando una igualada que casi logra en el 70' con un zapatazo de Marrufo desde la frontal del área al que respondió Quesada con un paradón. Era el primer aviso serio. En el segundo, firmó el empate. Sergio García anotó en el segundo palo tras una jugada desde la derecha de Joel a la que no llegó Camacho, 1-1 y un cuarto de hora de por delante.

Eran los mejores minutos de los visitantes, que en el 78' volvieron a poner a prueba a Quesada. Un gran remate de cabeza de Becken tras un saque de esquina lo despejó el meta azulino. Los azulinos, después de haber remado mucho, ya no tenían fuerzas como al principio. Habían perdonado demasiado... Los últimos minutos ya apenas tuvieron historia y el San Roque no sufrió para conservar su botín.