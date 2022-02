El reto de Pérez Herrera, "superar la mala dinámica como visitante cuanto antes"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, se muestra preocupado por las bajas que vuelve a tener su equipo en defensa para rendir este domingo visita al Villanovense, uno de los conjuntos de la parte alta de la tabla, pero también es optimista y confía en la capacidad de reacción de sus jugadores en los momentos complicados y mejorar los registros como visitante, su gran asignatura pendiente esta campaña. También tiene claro que serán "atrevidos, saldremos a ganar".

El preparador jerezano detalla que "nuestra intención está claro que es mejorar fuera, ya buscamos eso en Lepe, y fue una pena porque el equipo hizo muchas cosas bien. El resultado lo ensombrece todo y parece que el equipo ni siquiera estuvo en el campo y ni mucho menos. El Xerez DFC hizo una gran primera parte, hizo un gran esfuerzo, un gran trabajo, no paró de correr, no paró de trabajar, fue atrevido, fue a por el partido y al final los errores puntuales e individuales nos condicionan ese resultado. Es lo que tenemos que corregir, tenemos que mantener ese nivel y ser ese equipo atrevido y sin complejos que va a cualquier campo a mostrar sus credenciales, a no especular con el resultado y que sale a ganar. Hay que intentar especialmente corregir esos lapsus que no están costando un gol. Ese es nuestro reto para buscar un buen resultado en Villanueva".

El rival es intenso, competitivo y compacto, está arriba por algo"

El rival está en la zona alta de la tabla, pero ha comenzado el año con dos derrotas. A pesar de eso, no se fía. "El San Roque también llegaba al partido después de una derrota y, entre su trabajo y que nosotros no estuvimos acertados en esas acciones puntuales, salieron reforzados y consiguen la victoria. El Villanovense saldrá igual, a intentar levantarse ante su afición y en su campo y aprovechar esas bazas. Es un equipo que está mostrando sus credenciales para estar ahí arriba por algo, es muy intenso, competitivo y compacto".

Las bajas son importantes, pero el entrenador xerecista tiene claro que no van a condicionar la forma de plantear el partido y que saldrán a por todas. "Tenemos una idea muy clara desde el inicio en el proyecto, queríamos un Xerez DFC atrevido, valiente, que fuese a por los partidos desde inicio a fin y en esa idea vamos a insistir. Así empezamos la temporada pasada, así terminamos, ascendimos y fuimos campeones. Así empezamos en pretemporada y hemos tenido una primera vuelta irregular, pero vamos a seguir con esa idea, queremos ser ese equipo que el xerecismo quiere y necesita, un equipo ambicioso que con garra y valentía va a por los partidos."

"Luego -prosigue-, nos puede salir mejor o peor y podemos estar más acertados en ambas áreas, pero la idea será la misma pese a las bajas. El miércoles podríamos haber puesto excusas al respecto, porque estamos bastante mermados, pero no es así ni tampoco lo vamos a hacer ahora. Intentaremos montar un once lo más competitivo posible y aparecerán oportunidades para algunos jugadores en posiciones a las que no están habituados. Todo es crecimiento y experiencia, el otro día Ocaña jugó su primer partido como central y fue uno de los jugadores que mejor nivel dio dentro del equipo".

"Queremos que el equipo comience a sentirse fuerte y poderoso también como visitante"

El Xerez DFC no acaba de despegar fuera de casa y eso pesa, pero quieren reponerse y "la idea inicial es salir a por el partido siempre y el equipo lo demuestra. El otro día, hasta el 1-0, que fue una pena como llegó, el equipo estaba muy cómodo y siendo muy superior al rival y eso nos merma en el inicio. Cuando se cometen esos errores aparecen ciertos fantasmas, pero hay que superarlo para que nuestro reto sea ese, superar esa mala dinámica como visitante y hacerlo cuanto antes, aunque esta semana con las bajas se antoja un poco más difícil. Aún así, insisto, nuestra intención va a ser la misma pese a las limitaciones. Queremos que el equipo comience a sentirse fuerte y poderoso también como visitante".

César no estuvo muy acertado en Lepe, pero en principio seguirá en la portería prque "la metodología y la filosofía de la portería es la misma independientemente de losni errores, todos somos humanos y tenemos margen de error. César tuvo un error igual que lo puede tener otro compañero, pero no es el momento ni la oportunidad para señalar a nadie ni para culpabilizar de la derrota a nadie. En los cuatro goles de Lepe tuvimos fallos individuales, está claro que nadie quiere fallar. Lo que sí tenemos que hacer es responsabilizarnos de ellos para intentar mejorar en eso. Toca estar más concentrados y tensionados".