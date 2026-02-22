Rocha, técnico del Extremadura: "No hemos ganado porque nos anulan un gol legal"

David Rocha, técnico del CD Extremadura, tenía claro tras el partido en Chapín que su equipo no sumó los tres puntos porque le habían anulado un gol legal en referencia al tanto de Núñez que el colegiado no concedió por un fuera de juego a todas luces inexistente. Aunque matizaba luego que los árbitros también cometen errores, apuntaba dos jugadas a su juicio claves: un penalti sobre Zarfino en un remate de cabeza y el referido gol en el descuento.

"El partido viene marcado por la acción del gol, un gol legal a todos los efectos, supongo que ya lo habréis visto y si no lo veréis, en este caso Carlos creo que está habilitado por dos metros y bueno ese es el motivo por el cual hoy el Extremadura se va de Chapín con un punto. El penalti de Gio también es claro, va a rematar y el defensor se desentiende del balón y lo agarra por completo, pero bueno, ya pasó, por mucho que le demos vueltas a la situación, al final son decisiones que son parte del deporte, son parte del juego y que también se pueden equivocar. Cuando te toca en contra pues te sientes más jodido y más porque creo que si había un equipo que ha merecido ganar el partido ese ha sido el Extremadura", comentaba.

Luego, valoraba así el partido: "Ellos han tenido un rato en el que han sido mejor en la primera parte. Nos ha costado ajustar un poco ese cuadrado que hacen en el medio del campo, pero luego a partir del minuto 15 o 20 hemos sido capaces de ajustarlos bien, hemos sido capaces de tener más pausa con balón y hacer circulaciones más rápidas y creo que a partir de ahí el partido ha sido por completo nuestro. Tanto esos últimos minutos de la primera parte como casi al completo de la segunda".

Sobre su expulsión, también comentaba que "me expulsa porque dice que el hecho de arrojar el balón al campo impidiendo el saque del rival, pues en este caso para el entrenador es roja. Yo le he dicho que en ningún momento veo que el jugador va a sacar, yo el balón que tengo en manos es el balón que estaba en juego que viene a mí y lo suelto de nuevo al campo, evidentemente no se lo voy a dar al jugador del Xerez para que saque rápido. Creo que la medida es un poco desproporcionada a mi juicio, pero bueno, si el reglamento viene así especificado, pues es lo que hay".