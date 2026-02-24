Rodríguez Marín, colegiado para el Xerez DFC - Real Jaén

La RFEF ha designado colegiado para el encuentro de este miércoles entre Xerez DFC y Real Jaén, aplazado en su momento por la borrasca Leonardo y correspondiente a la 22ª jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El árbitro elegido es el malagueño Marcos Rodríguez Marín, que estará auxiliado en las bandas por Rocío Madrid y Josefa Sánchez.

Será la tercera vez que este colegiado malagueño pite al Xerez DFC, aunque la primera en Segunda RFEF. Los dos anteriores precedentes hay que buscarlos en Tercera RFEF, concretamente en la campaña 23/24. El primero de ellos fue en el Manuel Polinario de Puente Genil, encuentro disputado el 21 de enero de 2024 y que acabó con empate a un gol. Jairo Morillas adelantó al equipo pontano a los dos minutos de partido y Pepe Rincón, hoy en las filas de la Balompédica Linense, igualó la contienda a la media hora de partido. En ese choque, Rodríguez Marín amonestó al delantero azulino Pablo González.

El segundo antecedente se produjo el 24 de marzo de ese mismo año, Domingo de Ramos para más señas. Los xerecistas recibían al Espeleño, al que derrotaban 3-0 con un tanto de Carri y doblete de Teté y certificaban su clasificación para el play-off que acabaría en el ascenso logrado en San Vicente del Raspeig un par de meses más tarde. Hugo Carrillo, Alberto Durán y Álvaro Martínez vieron la amarilla en un partido en el que los locales perdonaron una goleada de escándalo.

Rodríguez Marín ya ha pisado esta temporada Chapín, concretamente en la segunda jornada para dirigir el Xerez CD-Antoniano, partido que los xerecistas ganaron por dos goles a cero. El colegiado cometió un grave error al expulsar con roja directa al meta azulino Ángel de la Calzada, cartulina que posteriormente anulaba el Juez Único del Comité de Competición.