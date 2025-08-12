El Xerez DFC 'se entrega' a Jerez con su segunda camiseta

Los aficionados del Xerez DFC conocieron la pasada semana la que será su primera equipación para la próxima temporada 25/26 en el Grupo IV de Segunda RFEF y ahora el club ha desvelado el diseño de la segunda. Si la primera rinde homenaje a sus seguidores, en la segunda lo hace a la ciudad. En un excelente vídeo, en el que aparecen imágenes de los lugares más bellos y emblemáticos de Jerez, junto a otras de bodegas y caballos, la entidad xerecista pone en valor a nuestra tierra de cara a su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

El club detalla que "Jerez de la Frontera no es solo el lugar donde nacimos, es la esencia que corre por cada vena azulina. Esta temporada 2025-26, nuestra segunda equipación rinde un sentido homenaje a la ciudad que nos ha visto nacer y dar nuestros primeros pasos como club, tomando el legado de un sentimiento que surgió en Jerez en 1911, a sus calles, su historia, su patrimonio y su cultura".

Además, explica que la camiseta es "un diseño único, fruto del trabajo entre el departamento de merchandising del Xerez Deportivo, Hummel y el diseñador local Juampe Vázquez, que recoge en el patrón de sus mangas la representación de algunos de los mayores atractivos culturales de Jerez de la Frontera. Los orígenes de la ciudad, los caballos cartujanos, el baile y el cante flamenco que nacieron de la cuna de los barrios gitanos jerezanos y las uvas con las que se fabrican los mejores caldos de la tierra, componen estas franjas que se dibujan sobre el tradicional azul. Todos ellos, signos representativos de la cultura de Jerez, en el marco de la candidatura de la ciudad a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031".

La segunda equipación del Xerez DFC es blanca con el cuello y las mangas azules. / Juan Antonio Zarzuela/xerezdfc.com

Los socios y seguidores y azulinos ya pueden reservar la camiseta en preventa en la oficina del club (Avenida Alcalde Jesús Mantaras, 1, Local 2), a un precio de 59,95 euros. El primer pedido de camisetas estará disponible durante el mes de agosto.