El sello de Antonio Fernández se nota ya en la pretemporada del Xerez DFC

Cuando resta apenas un mes para el inicio de la liga 25/26 en el Grupo IV de Segunda RFEF el Xerez DFC ha cubierto la primera parte de su pretemporada y lo ha hecho con nota alta. Ha saldado los compromisos que ha disputado de forma positiva, cuatro triunfos -Jerez Industrial (0-1), San Roque (0-1 en 45 minutos del triangular del Trofeo San Roque), Arcos (0-2) y Chiclana también 0-2 este viernes- y un empate a cero frente al Extremadura, un rival también del Grupo IV, en el segundo compromiso que jugó en Lepe. Cinco citas, invicto e imbatido, con seis goles a favor y ninguno en contra. Va de menos a más y en el debe, generar muchas oportunidades y no finalizarlas de la forma adecuada.

Antonio Fernández, técnico de los xerecistas, está contento con el rendimiento de plantilla, totalmente nueva y en pleno proceso de construcción. "Las sensaciones no son malas, hay que seguir trabajando y es cierto que el equipo va de menos a más, que es lo que queríamos y ya tenemos que empezar a controlar el minutaje de los jugadores del primer equipo. Aquí en Chiclana, ya hemos prescindido de algunos chavales, nuestros futbolistas deben coger sinergias y acumular minutos de cara al inicio de liga".

El gallego, después de vencer al cuadro chiclanero, ha explicado que "hemos cerrado una primera parte de la pretemporada y ahora abrimos otra mucho más exigente, en la que los rivales a los que nos vamos a enfrentar nos van a poner en muchos aprietos y ahí es donde tiene que dar el salto de calidad el equipo. Debe intentar competir a esos equipos con nuestras armas. En líneas generales, estoy muy contento con lo que está haciendo la gente, pero hay que ser exigentes y pedir más, tenemos que ir ganando una mejor condición física y luego pulir algunos conceptos estáticos, aunque ahí estuvimos bien, especialmente en la primera parte. Hay que insistir y seguir mecanizándolo todo para que el equipo pueda jugar en algunos momentos hasta de memoria. Poco a poco".

Invictos

Fernández le da mucha importancia a la portería a cero, pero en pretemporada no tanto. "Siempre lo digo, las pretemporadas son pretemporadas, eso hay que lograrlo cuando haya puntos en disputa. Ahí, no vamos a encontrarnos equipos como el Chiclana, seguramente. Tenemos que ser conscientes de donde estamos. Hay que estar contentos porque el equipo está trabajando bien, está asimilando buenos conceptos, está entrenando muy bien, que eso me tiene tranquilo y feliz, pero luego hay que competir. La hora de la verdad llegará con el día de la Minera en casa y será cuando tengamos que dar nuestro mejor nivel porque ahí sí que habrá puntos en juego. La pretemporada está para trabajar, probar y para que el equipo asimile los máximos conceptos para ponerlos en práctica en el inicio de liga".

Los partidos de verano suponen un banco de pruebas ideal para los entrenadores y el del viernes lo fue para el entrenador azulino. Mauro fue el futbolista que más minutos acumuló y Marcelo actuó de central. "Estos partidos están para eso, para hacer probaturas, también han jugado Parejo y Curro juntos, que no lo habían hecho hasta ahora. Estoy satisfecho con el trabajo y con lo que nos puede aportar Gandoy, Julen, Ilias... Tenemos variantes que hay que saber emplearlas, contamos con futbolistas que pueden actuar en diferentes posiciones. Ahora, por ejemplo, no podemos contar con Salguero, que está tocado, y por eso aposté por Marcelo ahí, para que Juanca pudiese jugar y Viñuela también terminó de lateral. En pretemporada se pueden hacer esas cosas que igual en liga son impensables".

Los problemas de Oier

Ante los de Cortijo una de las malas noticias fue la lesión del meta Oier Arribas, que se tuvo que retirar a los pocos minutos de entrar en el segundo tiempo porque "en un golpeo se produjo un bocadillo en Arcos en una salida que hizo y ahora se ha resentido, hay que examinarlo. Salió David Villegas, que está en nuestra dinámica, y estuvo muy correcto".

La puesta de largo del Xerez DFC ante su afición será el martes en Chapín con el IV Trofeo Pepe Ravelo ante el Sevilla Atlético y en ese partido, el prepeparador azulino ya espera una buena respuesta. "Siempre se lo digo a los jugadores, cada vez que saltamos al campo, que defendemos este escudo y que estamos con nuestra gente hay que estar responsabilizados tanto si nos enfrentamos a un rival de superior categoría como a otro de menor. Debemos ser un equipo que sabe lo que lleva entre manos, tenemos una afición detrás que nos está respaldando en masa y cuanto mejor hagamos las cosas, más gente se unirá a nuestro proyecto, más socios haremos y esa responsabilidad es de todos".