El Xerez DFC comienza a engrasar su maquinaria y gana al Chiclana (0-2)

Buen partido del Xerez DFC en el XIV Trofeo de la Vendimia. El cuadro de Antonio Fernández se ha adjudicado el torneo con justicia por 0-2. Fue superior a su rival desde el primer minuto y no le dio opciones. Lucero e Ilias Charid con dos goles en la primera mitad le pusieron su firma a una victoria con mucha más diferencia sobre el terreno de juego que en el marcador. Los azulinos continúan sin perder en la pretemporada y sin encajar goles tras medirse al Jerez Industrial (0-1), Extremadura (0-0) y San Roque (0-1) en el Trofeo San Roque, y al Arcos 0-2. La noticia negativa, la lesión de Oier en el segundo tiempo.

Antonio Fernández ya comienza a perfilar su once y salió con Perales, Juanjo Mateo, Carlos Daniel, Mauro, Morante, Rafa Parejo, Curro Rivelott, Ilias de enganche, Iglesias en un costado, Sergio García en el otro y arriba Emaná. Con esas mimbres, el control de los azulinos y el dominio de balón fue total desde el pitido inicial. Pisó el acelerador y tras cinco intensos minutos abrió la lata a balón parado nuevamente. Un lanzamiento de falta muy bien ejecutado por Sergio García casi al punto de penalti lo mandó dentro de cabeza Mauro, que superó a todos los defensores locales (0-1).

El gol aumentó el dominio de los xerecistas sobre el plantel de Alfonso Cortijo, que era incapaz de superar la presión y el buen posicionamiento azulino, que volcaba el juego más por la izquierda con un Sergio García muy activo, que creaba peligro con balones laterales y también en estrategia. Las llegadas de los visitantes eran constantes y la única ocasión de Chiclana no se produjo hasta el minuto 37, pero allí estaba Perales para abortar el peligro.

Ilias fue el autor del segundo tanto de los xerecistas tras un gran pase de Rafa Parejo. / José M. Partida/Xerezdfc.com

Y justo después, réplica del Xerez DFC, que hizo el segundo tanto de la tarde. Ilias supera por alto a Brian con una vaselina tras un pase magistral de Rafa Parejo, que le dejo solo delante del portero. 0-2. Minuto 42. El primer acto no tuvo mucha más historia. Dominio total y absoluto del combinado jerezano, que se marchó al descanso con el encuentro visto para sentencia.

Tras el paso por vestuarios, Fernández movió el once y realizó numerosos cambios. Oier entró por Perales, pero a los pocos minutos se lesionó y tuvo que dejar su puesto al joven David Villegas. El equipo acusó tantas variantes, con canteranos y juveniles, y los locales, con futbolistas de más experiencia, se asentaron sobre el verde, aunque no era capaz de generar ocasiones claras.

Los azulinos, con el envite totalmente decantado a su favor y con un técnico realizando numerosas pruebas en cuanto a las posiciones de algunos de sus jugadores, tampoco inquietaron demasiado, aunque tanto Gandoy, con un lanzamiento que se marchó fuera, como con otro de Ekiza, que puso a prueba al portero chiclanero, pudieron ampliar el marcador.

El segundo acto fue totalmente diferente al primero, con menos ritmo y con muchas interrupciones por las continuas faltas de unos y otros, pero especialmente por parte de los locales, que no se lo pensaban dos veces.

Los jugadores del Xerez DFC posan al final del partido con el Trofeo de la Vendimia conquistado ante el Chiclana. / Chiclana CF