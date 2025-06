Sergio García: "El objetivo del Xerez DFC será dar un pasito más"

Sergio García, extremo del Xerez DFC, llegó al club en el pasado mercado de invierno procedente del Real Avilés y no tardó en convertirse en uno de los futbolistas más destacados del equipo en el tramo final de una temporada en la que los azulinos necesitaban futbolistas desequilibrantes, que en los momentos complicados se echaran el equipo a la espalda. El atacante zurdo disputó diecisiete partidos, catorce como titular, anotó un gol, dio tres asistencias y en muchas ocasiones se convirtió en ese jugador diferencial.

Antonio Bello, director deportivo azulino, no tardó en atarle y el roteño se convirtió a finales del pasado mes de mayo en el tercer futbolista que renovó tras los sub-232 Salguero y Beny. Se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones porque "el final de temporada fue duro y siempre es bueno desconectar física y mentalmente, pero tengo muchas ganas de volver. Desde mayo que terminamos, tengo mono de competir, como se suele decir, y de volver al día a día con los compañeros" y sobre su renovación detalla que "todo fue muy rápido. Hablé con Bello y no hubo impedimentos. Él quería que siguiera y yo también. Estoy superencantado de estar en el Xerez DFC, aquí me han acogido de una forma increíble y no tuve dudas".

Echa la vista atrás y no olvida el duro final de campaña que les tocó superar. "Lo importante era el equipo. Al final, fuimos eso, un equipo y obtuvimos la salvación, que era imprescindible. A nivel individual estaba contento porque me encontraba bien y me estaban saliendo las cosas, pero lo importante era la permanencia. Teníamos dudas por algunos de los resultados que se dieron, pero todo fue bien y aquí estamos, deseando de empezar otro año más en Segunda RFEF".

Bajo su punto de vista, el trabajo "tuvo su recompensa, aunque hubo momentos en los que fuimos la cara y la cruz. Cada domingo era una historia distinta y una final. Ante el Don Benito, el equipo no estuvo al nivel que debió estar y se nos fueron los tres puntos, pero luego tuvimos una revancha bonita en un derbi que teníamos que ganar y lo ganamos. No era un partido cualquiera y salió un domingo redondo. Ganamos en casa ante nuestra afición y nos salvamos, todo fue perfecto".

La plantilla del Xerez DFC 25/26 está muy avanzada y a Sergio le gusta "como está quedando. A algunos compañeros les conozco personalmente y a otros me he enfrentado en otros equipos. La dirección deportiva lo está haciendo genial, se está quedando un buen equipo", un conjunto que tendrá que pelear en un Grupo IV que no está cerrado: "A ver qué pasa, ha subido el Jaén y es bueno que haya muchos andaluces. El reparto lo pueden hacer de muchas formas y todos son equipos duros. Los murcianos son complicados, los extremeños están ahí y nos pillan mejor, a ver cómo lo montan".

Sergio García se muestra ilusionado con la plantilla que está confeccionado Bello. / Manuel Aranda

El mensaje que se está lanzando desde el club cuando todavía es pronto es seguir creciendo y en esa línea se pronuncia el atacante: "Hay que dar un pasito más, pero es que ahora mismo es prematuro, no podemos decir nada. Tenderemos que adaptarnos a la categoría, los nuevos al míster y a nosotros y nosotros a ellos para saber y tener claro lo que queremos. Luego, a partir de ahí, cuando el balón empiece a rodar a ver lo que podemos ir rascando. Paso a paso".

Eso sí, comenzar bien la temporada "siempre da confianza y también hacerte fuerte en casa es importante porque con eso tienes mucho ganado. De ese modo, sumas, te motivas, crees y se anima la afición, que también aprieta más, va más gente al campo y es más bonito todo. La temporada pasada, por ejemplo, desde que llegó el mister, mejoramos esa faceta. Necesitábamos ganar en Chapín porque era lo complicado, no estábamos bien en ese momento, nos atuvimos a los ideales que él quería y salió bien la cosa, apretamos todo el mundo y dimos un golpe en la mesa en ese aspecto, aunque luego también ganamos otros partidos importantes fuera como el del Almería B, que estaba en play-off".

Su rendimiento fue sobresaliente, colocó el listón muy alto y sabe que todo el mundo le va a exigir bastante. Se muestra seguro y promete "seguir trabajando igual" y desea "meter algún gol más y también dar un par de asistencias más. Marcar tres o cuatro goles no estaría mal. Tengo que seguir apretando, luchando, no dar un balón por perdido y estar como en los últimos seis meses. Lo que sí pido es no tener ninguna lesión, que es lo peor del fútbol y lo que te impide rendir".