El Xerez DFC, a expensas del ataque para cerrar la plantilla 25/26

Antonio Bello, director deportivo del Xerez DFC, y Antonio Fernández, técnico que se ganó la renovación tras lograr la permanencia en Segunda RFEF con un buen tramo final de campaña tras sustituir a David Sánchez, tienen los deberes muy adelantados de cara al curso 25/26 cuando todavía resta casi un mes para el inicio de la pretemporada. La competición concluyó en mayo y los técnicos han sabido aprovechar el tiempo para configurar una plantilla que ya tiene forma y que empieza a ser reconocible, aunque aún le faltan pinceladas, especialmente en ataque, una demarcación que el club aún no ha cubierto.

El verano no está siendo fácil en ese sentido para Bello, que se está muy pendiente del futuro de Abraham, su goleador del pasado curso con doce dianas que en estos momentos está ya más fuera que dentro de la entidad tras aprobar los exámenes de ingreso en la academia de la Policía Nacional. El ariete, salvo sorpresa improbable, colgará las botas para cambiar de actividad laboral. El punta, que renovó de forma automática al anotar diez goles y que rechazó en el mercado de invierno ofertas de Primera RFEF para ayudar al equipo al lograr la permanencia, fue una apuesta personal del director deportivo, para el que no pasó desapercibido su trabajo en el Pozoblanco en el Grupo X de Tercera RFEF, y ahora se enfrenta al reto de encontrar un sustituto de garantías.

El otro atacante del plantel, Ingoma Mwanza no lo tuvo fácil el pasado curso. El zimbabuense de 25 años fue el tercer fichaje en el mercado de invierno, con Abraham por delante disputó pocos minutos y no se estrenó como goleador, aunque en el CD Azuaga, su club de procedencia, hizo 14 en 19 partidos en el Grupo XIV de Tercera Federación. El Xerez DFC no quiere desprenderse de él porque considera que tiene cualidades y la solución que tiene previsto adoptar es la de renovarle por una temporada más y cederle.

De este modo, Antonio Fernández no cuenta en estos momentos con ningún delantero y el club trabaja para contratar a dos puntas y también podría llegar algún jugador de banda para completar un ataque huérfano a día de hoy.

Así está la plantilla

Por lo demás, el resto de puestos sí que están cubiertos. José Perales (Ibiza-Islas Pitiusas) y Lozano -tiene contrato, pero el club no se ha pronunciado todavía sobre su futuro- son los guardametas. En defensa, Marcelo, renovado, y Juanjo Mateo (Linares) son los laterales derechos, con Oca, que sigue, junto a David Morante (Deportiva Minera), Mauro Lucero (Linares) y Salguero, renovado, pero es pretendido por el Getafe B, como centrales. Para el flanco izquierdo continúa el sub-23 jerezano Beny. Alberto Durán tiene contrato y también es central, pero su continuidad está por determinar.

En la medular, junto al líder Rafa Parejo, que cumplirá su cuarta campaña en la entidad, aparecen Yago Gandoy (San Sebastián de los Reyes) y Julen Ekiza (Águilas) y para las bandas y la mediapunta, continúan Ilias Charid y Sergio García y ha llegado Fran Viñuela (Cacereño). Pepe Ricón regresa tras su cesión en el Motril y los técnicos deben decidir si le dan o no una nueva oportunidad en el plantel.

Bello, satisfecho con los fichajes

Bello se muestra satisfecho con el resultado del trabajo que está llevando a cabo durante el verano y recuerda que "creo que se nos está quedando una buena plantilla. El año pasado apenas tuvimos tiempo para configurar el equipo, aunque también es cierto que tenía claro que debía apostar por el grupo de Tercera que nos dio el ascenso a Segunda RFEF por el nivel y por la unión del vestuario que había. Logramos la permanencia y ahora el objetivo es dar un pasito más a todos los niveles. Estamos ilusionados con las contrataciones que hemos realizado, son futbolistas contrastados en la categoría y algunos con experiencia en Primera RFEF".

La marcha de Abraham está sobre la mesa y Bello, en ese sentido, se muestra cauto: "Ha aprobado los exámenes, ya ha vuelto de sus vacaciones fuera de España y estamos en conversaciones con él. Su adiós supondría una gran pérdida para nosotros. No es fácil encontrar delanteros de su nivel y que garanticen el número de goles que él hizo la temporada pasada".

Sobre el interés del Getafe en Salguero destaca que "sólo sé lo que me ha comentado el representante del jugador, del Getafe nadie nos ha llamado y, como nos sucedió con Hugo Carrillo, el jugador saldrá si pagan su cláusula. Hicimos una apuesta fuerte por él, al míster le gusta, le considera una pieza importante y su salida nos trastocaría los planes, tendríamos que buscar a otro y sub-23. Lo que es evidente es que si sale, es mejor ahora que en agosto sin margen para firmar".

Este fin de semana se conocerán los 90 equipos que compondrán los cinco grupos de la Segunda RFEF y el director deportivo xerecista es de los que no quiere "por todo a los murcianos. Son fuertes a nivel económico, casi todos pelean todas las temporadas por estar arriba y, además, los desplazamientos son muy costosos porque son largos. Me gustaría un grupo con equipos andaluces, extremeños y castellano-manchegos".