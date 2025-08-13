Suspendido el Xerez DFC-Torremolinos del jueves 21 en Chapín

El Xerez DFC no se medirá la próxima semana -jueves 21 de agsto- al Juventud Torremolinos, campeón la pasada temporada del Grupo IV de Segunda RFEFy que ascendió de forma directa a Primera Federación. La entidad azulina y la malagueña, finalmente, no han llegado a un acuerdo para la disputa del amistoso, cuando fueron los costasoleños los que propusieron venir a jugar en Chapín.

El club ha informado a sus socios de la suspensión del encuentro a través de sus redes sociales: "Por motivos ajenos al Xerez DFC, queda suspendido el partido amistoso previsto para el próximo jueves 21 de agosto ante el Juventud Torremolinos CF en Chapín. El club se encuentra en la búsqueda de un rival alternativo para esta fecha vacante".

La dirección deportiva se ha puesto manos a la obra en cuanto ha tenido conocimiento de la suspensión del compromiso para cerrar otro encuentro, pero a estas alturas de pretemporada no lo tiene nada fácil. La mayoría de los equipos tienen ya cerrados sus calendarios y mucho más los que son de superior categoría, que están a punto de comenzar la liga y los importantes de Tercera RFEF disputan también la Copa RFAF.