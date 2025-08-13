Xerez DFC: pies en el suelo, ilusión por las nubes

Pies en el suelo, ilusión por las nubes. Es una de las conclusiones que se pueden sacar del primer tramo de la pretemporada que está realizando el Xerez DFC. Los azulinos, después de disputar cinco partidos, con rivales de diferentes categorías, están dejando sensaciones muy positivas, no han perdido, no han encajado goles y van a más. Y, todo ello, con una plantilla prácticamente nueva. Jerez Industrial (0-1), Extremadura (0-0) y San Roque (0-1) en un triangular, Arcos, Chiclana y Sevilla Atlético han probado ya la medicina de un bloque que comienza a mostrar el sello del técnico Antonio Fernández, que se ganó la renovación el pasado curso tras lograr la permanencia y aceptó el reto de seguir para afrontar la campaña 25/26 desde el inicio y construyendo un nuevo equipo a su imagen y semejanza.

El gallego no oculta su satisfacción y destaca siempre la forma de trabajar que tienen sus futbolistas, su predisposición y la familia que quieren formar. Sabe que progresan adecuadamente, pero también que lo que es blanco en pretemporada se puede convertir en gris en liga cuando llegue la hora de verdad y haya puntos en juego.

Este martes, el Xerez DFC conquistó de forma brillante el IV Trofeo Pepe Ravelo al imponerse al Sevilla Atlético por 2-0 en el que era su primer test ante su afición en Chapín y frente a un conjunto de Primera RFEF. Los seguidores disfrutaron y el entrenador azulino en el banquillo, también. "Es para estar contentos con el debut en casa ante nuestra gente, hicimos una primera parte muy completa, que nos dejó muy buenas sensaciones. El resultado es lo de menos, lo importante es seguir creciendo como equipo, lo estamos haciendo y es la línea a seguir. La primera parte me ha gustado mucho, después hicimos cambios, terminaron jugando los chavales y nos dieron una alegría con el gol de Pirri. Es para estar contento por todo".

Y concretamente sobre los canteranos avisó: "Si vienen en la convocatoria ahora en pretemporada en para jugar, no vamos a dejarles en el banquillo. Han cumplido y es importante aprovechar los minutos de los que disponen sean muchos o pocos. Todos están cumpliendo y, como he comentado, es para estar contentos. De todos modos, nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar, en que el grueso importante de la plantilla siga cogiendo muchos minutos para que cuando llegue la liga estén plenos todos los futbolistas".

Antonio Fernández está satisfecho con su plantilla y con su rendimiento. / Vanesa Lobo

El equipo está a nivel defensivo muy bien y en el ofensivo ya puedo sacar cosas positivas"

El Xerez DFC está invicto e imbatido y son datos que valora, pero en su justa medida a estas alturas. "Es bonito y está muy bien, pero esto es pretemporada, esto hay que refrendarlo en liga. Las sensaciones son buenas y los resultados es uno de los aspectos que menos me está importando. El equipo está a nivel defensivo muy bien, concediendo poco, y ya ante el Sevilla Atlético a nivel ofensivo hemos visto cosas de las que puedo sacar cosas muy positivas. El trabajo que estamos realizando se está viendo reflejado en el campo y eso es importante para un entrenador, significa que estamos asimilando los conceptos y tenemos variabilidad en la plantilla para jugar de diferentes maneras, que es lo que busco".

Presentó una alineación inicial en la que tuvieron cabida muchos de los fichajes, en la que era su primera toma de contacto de Chapín y los vio "bien. En el once titular respecto al de la pasada temporada solo estaba Rafa Parejo y el resto eran nuevos, quisimos ponerlos para que se empapasen de lo que es Chapín, supiesen lo que anima nuestra afición y para que conociesen las dimensiones, no habíamos tocado el campo. Es un lujo, hacía tiempo que no jugábamos aquí partidos amistosos y queremos dar las gracias al Ayuntamiento por poder utilizar la instalación para estos compromisos".

Hasta el momento, el equipo azulino se ha medido a rivales de diferentes categorías, pero a partir de ahora se va a ver las caras con otras de Primera RFEF (Atlético Sanluqueño, Juventud Torremolinos y Algeciras) y van a ser "pruebas importantes, como la del Sevilla, que está más rodado que nosotros porque empieza la liga una semana antes y eso se tiene que notar. A los sesenta minutos había jugadores que estaban un poco cansados, pero si no juegas sesenta minutos no te vas aptando a coger ritmo y minutaje. Ante el Sanluqueño ya veremos qué tipo de once sacamos, lo importante es que todo el mundo se sienta importante, partícipe, todos cojan minutos y vayamos haciendo un balance de esos minutos y de los futbolistas".