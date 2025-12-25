El III Trofeo Navideño de la Cantera del Xerez DFC, este domingo 28 en La Granja

El Xerez DFC organiza este domingo 28 de diciembre el III Torneo Navideño de la Cantera en La Granja a partir de las diez de la mañana y este año, como novedad, cuenta con la participación de equipos de las categorías bebé y fútbol inclusivo, y la primera plantilla también estará presente con un entrenamiento en el propio complejo (17:00).

El trofeo, al que están invitados los socios y simpatizantes del club, se ha presentado en la sala de prensa de Chapín y ha contado con la presencia de Alejandro Cazalla, directivo responsable de la cantera, que ha explicado que el torneo incluye partidos de prebenjamines hasta alevines y las dos nuevas categorías por las que ha apostado la entidad. "Va a ser un día de xerecismo muy bonito, en el que vamos a tener actividades lúdicas para los pequeños y en el que queremos que estén acompañados por todos los socios y simpatizantes de nuestro club".

Jaime Fernández, director de la cantera azulina, ha agradecía especialmente a Ezequiel Reyes su trabajo y esfuerzo para la organización del torneo por tercer año consecutivo y ha recalcado que con este tipo de iniciativas se contribuye a establecer "una cohesión entera entre el Xerez DFC y los demás clubes para que se estrechen las relaciones y se pueda ir avanzando en el ámbito institucional".

Por último, Carlos Delgado, patrono de la Fundación Xerecismo en Libertad, destacó que "desde la Fundación hemos estado colaborando y organizando desde la primera edición porque creemos que es fundamental desarrollar los valores implícitos que tiene el xerecismo y en este caso más si cabe con la inclusión tanto de bebés como de del equipo inclusivo". Además, detalló que "vamos a tener actividades para niños, vamos a hacer una recogida de juguetes en favor de la Hermandad de Las Viñas, y nos acompañarán asociaciones con las que trabajamos y colaboramos durante todo el año. El mayor valedor que tenemos de este torneo son los equipos que ya han participado, y que año tras año nos llaman porque quieren volver a participar y quieren estar con nosotros. Por ello, hay que valorar mucho el trabajo que se está haciendo".