El Trofeo de la Vendimia echa el telón a la pretemporada del Xerez DFC 25/26 este sábado (20:30) en Chapín. Atrás queda más de un mes de dura preparación de cara a una temporada nuevamente en el Grupo IV de Segunda RFEF que se presenta ilusionante. El cuadro azulino recibe al Real Madrid C con unos números más que interesantes, ya que los xerecistas no han perdido -han ganado seis partidos (uno de ellos en un triangular) y empatado tres (también una de esas igualadas fue en el Trofeo San Roque), han anotado catorce goles y han encajado cinco.

La escuadra de Antonio Fernández ha ido de menos a más -sus últimos compromisos han sido ante rivales de superior categoría, Sevilla Atlético, 2-0; Atlético Sanluqueño, 1-2; y Algeciras, 1-1-, las sensaciones que transmite son positivas, se muestra serio atrás y sólo le falta pulir detalles en ataque que le permitan finalizar las situaciones que genera.

El encuentro ante el segundo filial merengue será un ensayo general de cara al estreno liguero del Xerez DFC ante la Deportiva Minera el domingo 7 (20:00) en el Municipal. A partir de ese momento, con los puntos en juego, comenzará a evaluarse el verdadero nivel de los azulinos.

Durante la pretemporada, el entrenador xerecista ha realizado bastantes pruebas y ha dado oportunidades a los canteranos, pero ha ido dejando entrever que cuenta ya con un bloque más o menos decidido para conformar su once tipo. Frente a los blancos, podría decantarse de inicio por una alineación que se asemeje a la de la competición, pero también es más que probable que aproveche el encuentro para seguir viendo en acción a algunos canteranos ante un rival de calidad y nivel como el filial. Es una de esas citas a las que a todos los futbolistas les gusta jugar y mucho más a los jóvenes.

El guardameta José Perales y el defensa Carlos Daniel Dorado no pudieron jugar en el Nuevo Mirador el pasado sábado ante el conjunto del Campo de Gibraltar, pero ya están en la dinámica de grupo, ambos están aptos y jugarán. Por su parte, Beny, aunque se encuentra bastante mejor, está totalmente descartado y todavía es complicado que tenga minutos tras su intervención de menisco. Por último, el ariete Emaná durante toda la semana ha estado realizando trabajo específico para fortalecer su rodilla lesionada, por lo que los técnicos lo normal es que lo reserven. El delantero recibió un golpe en el primer partido de la pretemporada y le ha obligado a perderse varias citas de la preparación estival.

El Xerez DFC buscará su séptimo Trofeo de la Vendimia tras los que consiguió en 2014, 2017, 2018, 2021, 2023 y 2024. La pasada edición se la adjudicó en un choque disputado también en Chapín frente a Atlético Central. El partido concluyó con empate a cero y los azulinos estuvieron más certeros en una tanda de penaltis en la que los sevillanos fallaron sus tres lanzamientos.

Los jugadores del Real Madrid C, en uno de sus entrenamientos en Valdebebas. / Real Madrid

Una derrota blanca en pretemporada

Los azulinos se medirán a un combinado blanco que vuelve a entrenar Joselu Sánchez, después de que la pasada temporada salvara la categoría in extremis al imponerse en el play-out al Villanovense (0-1 y 2-1). Los merengues, después de coquetear con el descenso durante todo el curso, fueron finalmente el quinto peor equipo de su grupo, el V, y se vieron las caras con el quinto peor del Grupo IV, en el que militaba también el Xerez DFC.

El Real Madrid C, que debutará el 6 de septiembre a domicilio ante la Colonia Moscardó, hasta el momento ha disputado seis partidos, que ha saldado con tres triunfos, dos empates y solo una derrota, en su último compromiso frente al Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario, una escuadra que será rival de los azulinos esta temporada en liga, por 2-1. El choque de Chapín también será par ellos el último de la pretemporada.

Amistosos Real Madrid C