El Xerez DFC explota el balón parado en sus goles de la pretemporada

El Xerez DFC dará por finalizada su pretemporada 25/26 este sábado con su partido frente al Real Madrid C en Chapín (20:30) con el Trofeo de la Vendimia en juego. Los azulinos iniciaron su puesta a punto de cara al inicio de liga el pasado mes de julio y, desde entonces, han disputado ocho partidos, uno de ellos en formato triangular, no han perdido, han logrado cinco victorias y tres empates, han anotado catorce goles y han recibido cinco.

El pichichi hasta el momento es el ariete Christian Dieste con tres dianas frente a Algeciras, Atlético Sanluqueño y Jerez Industrial, seguido por Ilias y el canterano Pirri con dos cada uno. El navarro marcó contra el Ceuta y en Chiclana y el juvenil lo hizo contra el Sevilla Atlético y el Chiclana. El ariete maño la pasada temporada fue de menos a más en el Numancia y si en la primera vuelta apenas tuvo protagonismo y sólo hizo un gol, en la segunda se destapó y consiguió nueve, contribuyendo de forma notable a que los sorianos terminasen segundos en el Grupo I de Segunda Federación y accediesen a un play-off en el que no tuvieron fortuna, ya que perdieron la final contra el Teruel.

De los catorce tantos que han marcado los azulinos hay que destacar que a cuatro le han puesto su firma jugadores del filial o juveniles. Además de los dos de Pirri, han mojado Domi y Dani Torres. Los más jóvenes han tenido protagonismo, Antonio Fernández ha confiado en ellos y han demostrado que están preparados para dar el salto en momentos puntuales.

Y otro dato muy importante a tener en cuenta es que cuatro goles llegaron en acciones a balón parado, una circunstancia que la pasada temporada, sin ir más lejos, penalizó a los xerecistas en el plano defensivo y a nivel ofensivo las acciones de estrategia tampoco le dieron la recompensa deseada en muchas oportunidades. El balón parado da puntos, el preparador gallego lo sabe, ha incidido bastante en ella en sus sesiones de trabajo y su plantilla cuenta de cara a la próxima temporada con buenos lanzadores de faltas y buenos rematadores.

Fran Viñuela ha demostrado durante la pretemporada que no se lo piensa y anotó un golazo con un gran derechazo en Lepe que sirvió a su equipo para ganar su partido a los aurinegros y conquistar el Trofeo San Roque. Y si Viñuela lo hizo con la derecha, Sergio García lo hizo con la izquierda desde la frontal de área en el partido que el combinado azulino remontó al Sanluqueño en El Palmar. A esos dos tantos hay que unir en acciones de estrategia el conseguido por el central Mauro, de cabeza, en Chiclana tras una falta botada también por el zurdo roteño. Y, por último, Christian Dieste transformó un penalti en Algeciras con gran seguridad.

Sergio García y el canterano Domi, dos de los goleadores de la pretemporada. / Manuel Aranda

Goleadores de la pretemporada