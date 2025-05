Adiós con derrota a una temporada de montaña rusa (3-0)

Se acabó lo que se daba. El Xerez DFC, que hizo los deberes el pasado domingo con su triunfo (2-1) en el derbi ante el Xerez CD al atar una permanencia que vio peligrar en algunas jornadas, ha echado el telón a una temporada 24/25 que ha sido una montaña rusa. El cuadro azulino ha perdido por 3-0 ante el UCAM, que disputará el play-off como tercero, en La Condomina en un encuentro de claro color local, en el que quedó claro desde el primer momento que se medían una escuadra que tenía mucho en juego y otro que ya sólo ponía en liza el honor de los tres puntos. No pudo ser. Los universitarios fueron mejores y los visitantes se quedan décimos con cuarenta puntos.

El cuadro azulino seguirá una campaña más en Segunda Federación y ha despedido un curso en el que ha sufrido muchísimo, en el que tuvo que prescindir de su técnico David Sánchez para apostar por Antonio Fernández a falta de doce jornadas. El gallego cogió al plantel en descenso y le ha devuelto la vida, con una remontada importante.

La cita en Murcia no tuvo mucho historia, aunque futbolistas con pocos minutos han tenido la oportunidad y en el que los canteranos Santana, que dejó pinceladas de descaro y de buen jugador, y Garcés debutaron.

Los capitanes de Xerez DFC y UCAM posan con los árbitros en La Condomina. / Pascu Méndez

Cambios en todas las líneas

Antonio Fernández, como se esperaba, realizó cambios en todas las líneas y apostó por un once con jugadores menos habituales. La portería fue para Ángel Lozano en lugar de Matías Ramos y en defensa aparecieron Marcelo, Oca, que reaparecía tras su grave lesión, Marlone y Beto, junto a Rafa Parejo y Espinar en la sala de máquinas, con Fran Núñez y Jacobo abiertos a banda y Juanito y Mwanza como futbolistas más adelantados. Futbolistas como Alberto Durán o Ilias, que tenían cuatro amarillas, no entraron en la lista para evitar que fuesen sancionados de cara al próximo curso y sí aparecieron los canteranos Juanca Garcés y Santana. Crespo, como requería el partido para ellos con la tercera plaza en juego, salió casi con todo lo mejor que tenía a su disposición.

Los universitarios entraron al encuentro intensos y con presión alta y el cuadro de Germán Crespo no tardó en poner a prueba a Ángel Lozano, que a los ocho minutos se tuvo que empelar a fondo para despejar a saque de esquina un lanzamiento desde muy lejos de Rubén del Campo, que al cuarto de hora lo volvió a intentar con otro tiro, en este caso tras un gran control en la frontal, que obligó al meta azulino a meter la manopla ajustada al palo para despejar el esférico nuevamente a córner.

Los jugadores del UCAM abrazan a Rubén del Campo tras anotar el 1-0. / UCAM CF

Fallo defensivo y 1-0 (25')

Las oportunidades no eran ni numerosas ni claras, pero la posesión sí era de los locales, que no permitían a los xerecistas acercarse a su área, aunque en el 19', Juaniyo lo intentó con un disparo que atrapó Ackermann sin problemas. Y a la tercera, la vencida. El UCAM aprovechó un fallo descomunal de los centrales azulinos, especialmente de un Oca falto de ritmo, para abrir la lata. Rubén del Campo, con un movimiento de buen ariete y después de recoger un pase filtrado de Miki Bosch, lo aprevechó para batir sin problemas a un Ángel Lozano que no esperaba el error de sus compañeros. 1-0. Minuto 25.

Tras el gol, el Xerez DFC intentó estirarse, dio un pasito al frente, comenzó a mostrarse más dinámico y en el 38', un centro de Juaniyo desde la línea de cal lo remató Beto y se estrelló en Miki Bosch. El lateral azulino reclamó penalti por manos del defensa universatario, pero el colegiado no consideró la acción como punible.

El primer tiempo llegó a su fin con ventaja por la mínima para un UCAM que dominó y supo aprovechar un fallo de un combinado xerecista al que se le notaba falto de tensión tras haberse liberado después de muchas jornadas a tope sufriendo y peleando por la permanencia.

2-0 (60') y triple cambio azulino

Germán Crespo movió banquillo en el descanso. Dejó en la caseta a Pablo Hernández y apostó por Segura. Su equipo, con la victoria momentánea del Antoniano en Águilas, también tenía que ganar para conservar la segunda plaza. Y entró fuerte al césped. En su primera juegada de ataque, otro error defensivo de los azulinos, en esta oportunidad un mal despeje de Rafa Parejo, lo mandó al poste Julito (46'). Jacobo (55') casi desde el centro del campo vio adelantado a Ackermann e intentó sorprenderlo, pero el meta estaba atento y atajó sin dificultades el lanzamiento del extremo xerecista.

La dinámina del juego era la misma que en el primer tiempo, con dominio local. El 2-0 se veía venir. Un buen balón de Julito lo remató casi sin ángulo Rubén del Campo y Lozano otra vez estuo inspirado (58'). Pero dos minutos más tarde no pudo evitar el tanto universitario. Xente Vila, atento, manó a la olla un pase de los que no se pueden fallar de un Rubén del Campo que estaba en todos lados. 2-0. Minuto 60.

Tras el 2-0, Antonio Fenández se decantó por mover banquillo y realizó un triple cambio para refrescar al equipo y cortar el empuje de un UCAM que tocaba y tocaba y controlaba los tiempos. Álvaro Martínez, Sergio García y el canterano Santana entraban en acción en lugar de Beto, Rafa Parejo y Mwnaza. Y, poco después, quemó sus naves con Ivo y el también canterano Garcés por Espinar y Jacobo.

Julito tuvo en sus botas el tercero y Germán Crespo retiró del partido a Rubén del Campo para reservarle y dio minutos a Amin, un futbolista que pasó por el Xerez DFC en Tercera. Y llegó en el 86', con un golazo de Ale Marín, que colocó el balón en la escuadra con una definición de cine. 3-0. Otro desajuste y otro mal despeje que los locales aprovecharon. La falta de tensión era evidente y entendible después de todo lo sufrido y con tantas variantes. La próxima temporada, más y mejor.