Un Xerez DFC sin complejos pretende cerrar la liga a lo grande en La Condomina

Se cierra el telón de la temporada 24/25 en el Grupo IV de Segunda RFEF para el Xerez DFC en La Condomina este domingo (12:00) ante el UCAM Murcia en un atractivo duelo. Los azulinos, tras hacer los deberes la pasada jornada en Chapín con su triunfo frente al Xerez CD (2-1) y atar de forma matemática la permanencia, se miden a un adversario que ya tiene garantizado el play-off de ascenso, pero que no tiene cerrada la tercera plaza, que es el máximo reto que puede lograr, ya que La Unión y Torremolinos son inalcanzables y uno de los dos logrará el ascenso directo. Los de Germán Crespo pelean en esta última cita del curso junto a Atlético Antoniano y Estepona, que están al acecho.

El Xerez DFC pondrá fin a una temporada con claros y oscuros, que el pasado mes de febrero se llevó por delante a David Sánchez, técnico que el curso anterior devolvió al equipo a Segunda Federación tras un play-off tan agónico como exitoso, tras colocar al equipo en puestos de descenso después de cuatro derrotas consecutivas, acumular ocho jornadas sin ganar (tres puntos de 24), con un gol a favor. Bello, director deportivo azulino, encomendó la reacción a Antonio Fernández Rivadulla y el gallego no falló. Su pócima acabó haciendo efecto y con él ha sido capaz de lograr la permanencia a falta de un encuentro para el final de la competición, sumando 17 puntos de 33 posibles a falta todavía de la última jornada.

La continuidad del técnico no es oficial, aunque sus números son importantes y así lo avalan, y la entidad no tomará la decisión o no la hará oficial -Bello sí que ha asegurado que está encantando con el trabajo del entrenador- hasta esta semana, una vez que todos se marchen de vacaciones. El de Murcia será igualmente el último partido para algunos futbolistas, que cumplen contrato y no serán renovados.

Sin presión y con el objetivo de "disfrutar, pero siendo profesionales hasta el final", como destacó el entrenador en su rueda de prensa previa a este compromiso, en un escenario de Primera, La Condomina, los azulinos quieren cerrar el ejercicio con buenas sensaciones y brindando a sus seguidores un triunfo que fuera de casa se le ha resistido bastante durante toda la campaña. De hecho, lejos de su campo han sacado adelante tres partidos, dos con David Sánchez en el primer tramo de la liga, Cádiz Mirandilla y San Fernando, y uno con Fernández, ante el Almería B.

Como es habitual en el preparador azulino desde que aterrizó en Jerez, no ha facilitado lista de convocados, pero en su rueda de prensa del viernes, ya adelantó que habría cambios. Tiene pensado dar minutos a los menos habituales y también dar descanso y no arriesgar con los jugadores que están al borde de la sanción para que la próxima temporada no se vean obligados a descansar en el primer partido. De este modo, hasta el portero Ángel Lozano podría ocupar la plaza de Matías Ramos.

Los xerecistas han visitado en una oportunidad al UCAM, fue en la segunda jornada de la temporada 22/23 también en Segunda RFEF y el resultado no les fue nada favorable, ya que perdieron por 3-0. Oca y Rafa Parejo disputaron aquel partido que los locales se adjudicaron con goles de Chuma, Alfredo y Pedro Torres.