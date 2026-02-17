Sin Udom ni Rafa Parejo para enfrentarse el domingo al Extremadura

El último partido en tierras cordobesas ha dejado al Xerez DFC algo mermado de cara al próximo partido en casa ante el Extremadura. Así, a la baja por roja directa del centrocampista Rafa Parejo se sumará también esta semana la del central Ekerette Udom, que vio en el Manuel Polinario su quinta cartulina amarilla y tendrá que cumplir un partido de sanción.

Así las cosas, el equipo no podrá contar de cara al próximo domingo a las seis a dos jugadores importantes dentro de su esquema, si bien Rafa Parejo había perdido cierto protagonismo en las últimas jornadas.

Tampoco se podrá sentar en el banquillo el técnico Diego Caro que fue expulsado por doble amarilla, por lo que el domingo tendrá que seguir el partido desde la grada.

Las cosas, no obstante, podrían haber sido peor, toda vez que los jerezanos cuentan con varios futbolistas apercibidos de sanción desde hace varias jornadas. Concretamente, siguen al borde de la sanción el lateral Beny, los centrocampistas Curro Rivelott y el propio Rafa Parejo, y el mediapunta Ilias Charid.

Los azulinos tuvieron ayer entrenamiento de recuperación tras el punto cosechado en Puente Genil y hoy gozarán de su habitual día libre. A partir de mañana miércoles comenzarán a preparar el encuentro ante el cuadro extremeño, que llegará a Chapín tras recibir esta misma semana al Antoniano, en partido correspondiente a la jornada del pasado 8 de febrero y que fue suspendido debido a la climatología en todo el país. El duelo será mañana a las 20 horas.