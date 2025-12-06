Xerez DFC - Recreativo: duelo para confirmar la tendencia alcista

El Xerez DFC tiene este domingo de puente festivo en Jerez y sus zambombas la oportunidad de dar un salto en la clasificación si logra la victoria, que sería la tercera consecutiva, frente a un necesitado Recreativo de Huelva, con técnico nuevo -se estrenó en el banquillo la pasada jornada contra el Águilas (0-0)- y más cerca del descenso que de los puestos de arriba. Los xerecistas no conocen la derrota desde la llegada de Diego Caro al banquillo azulino, ha hilvanado una serie de cinco partidos sumando, con 11 puntos de 15 posibles y dejando la portería a cero en tres de esos compromisos.

Enfrente, un Recreativo de Huelva que con Pedro Morilla arrancó la temporada de más a menos, hasta que la derrota en Jaén sufriendo la remontada local en el descuento provocó la destitución del técnico y la llegada de Arzu, que no pudo estrenar el casillero de victorias en su debut, pero sí lograr un empate ante un rocoso Águilas, líder del grupo desde hace un par de jornadas. Los onubenses, "el coco de la categioría" como lo calificaba Diego Caro en la previa del encuentro, está con urgencias e inicia en Chapín una semana de tres partidos, ya que el miércoles recupera el aplazado contra el Ucam Murcia, otro rival del que se esperaba que estuviera más arriba a estas alturas de liga.

El Xerez DFC es otro con Diego Caro. El técnico cordobés ha dado con la tecla y los jugadores se han adaptado rápidamente a lo que les exige. El equipo pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros largos y la primera consecuencia fue la mejora en los números defensivos: de encajar en todas las jornadas a dejar la puerta a cero en tres de sus cinco partidos al frente. Los azulinos, por contra, no han perdido efectividad ofensiva y siguen marcando en todas las jornadas al abrigo del buen momento de sus tres principales atacantes, Christian Dieste -máximo artillero con seis tantos-, Julen Ekiza y, sobre todo, Ilias Charid.

Los azulinos ocupan la decimosegunda posición marcando la permanencia con 17 puntos, los mismos que el Yeclano (play-out) y dos más que el Puente Genil. Un triunfo supondría una gran dosis de moral para los de Diego Caro, que sumarían la sexta jornada sin perder, la tercera victoria consecutiva y colocarse con 20 puntos, adelantando incluso al Decano.

Sin Morante por lesión -Caro advirtió en rueda de prensa que no va a arriesgar con el central-, todo apunta a que Dieste regresará al once inicial en lugar de Emaná, mientras que el resto del equipo podría ser el mismo que vencía en Estepona hace una semana. De esta forma, Bloch estaría bajo palos, con Juanjo Mateo, Udom, Carlos Daniel y Beny en labores defensivas; Parejo y Gandoy en la medular; Ekiza, Diego Iglesias e Ilias Charid en el frente de ataque y Dieste como hombre más adelantado.

En el Recreativo, Arzu vivirá su segundo partido, el primero a domicilio, a los mandos del equipo, y no podrá contar con Iván Romero "por tarjetas" y "en cuanto a los jugadores que no participaron en el partido anterior, no recuperamos a nadie". Informó que "Leo Mascaró se ha reincorporado a los entrenamientos pero todavía está en proceso de recuperación". Por lo cual, el Decano viajará a Jerez con las bajas por sanción de Iván y José Carlos y por lesión, sumada a la de Mascaró, las de David Gil, Álex Carrasco, Pineau y Alejandro Viedma.