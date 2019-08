Héctor Pizana (7/02/1995, Valencia) se ha convertido en el sustituto de Álvaro Iso y de Henrik Lindhard en el Xerez DFC, porteros que tuvieron que abandonar la pasada semana la disciplina azulina por diferentes motivos. Formado en la cantera del Valencia, en la que permaneció siete campañas, recaló luego en el Albacete. Tras tres temporadas en el club manchego, dos en el filial y uno en la primera plantilla, con la que logró un ascenso de Segunda B a Segunda A, fue cedido al Guijuelo y el pasado curso, ya libre, militó en las filas del Navalcarnero de Segunda B y disputó 24 partidos.

Se encontraba sin equipo y entrenando con el combinado de AFE cuando recibió la llamada de Edu Villegas. En su presentación como nuevo jugador azulino se ha mostrado encantado con la posibilidad que le brinda el Xerez DFC y espera lograr los objetivos deportivos marcados y crecer como portero.

-¿Cómo han sido sus primeras horas en el Xerez DFC?

-Quiero dar las gracias al club, a Edu y a todas las personas que han confiado en mí y que han hecho posible mi fichaje. Llevo sólo un día aquí y ya me he dado cuenta de lo importante que es el club en la ciudad y en la comunidad. Se ve un club grande, con masa social importante y todos los jugadores buscamos un poco eso en un destino, sentirnos profesionales, importantes y a partir de ahí crecer, trabajar duro, competir y lograr el objetivo, que es para lo que he venido. Hay que trabajar todos juntos, sin egos y con las metas claras.

-El reto es el ascenso, ¿lo considera posible?

-Sólo hay que ver la platilla que hay, el club y la gente que tiene detrás para saber que las exigencias son máximas. Soy consciente de lo que hay detrás y, partiendo de esa base, toca trabajar para primero llegar al 'play-off' y luego intentar quedar líderes para ascender, que eso es muy importante. Eso es una guerra, es muy difícil. A partir de ahí, debemos competir e ir paso a paso, no lo vamos a descubrir ahora. No podemos irnos a mayo desde ya porque entonces estaríamos equivocados. Partido a partido y ya veremos dónde estamos al final.

-¿Cómo encara su competencia con Camacho?

-Estaba en una situación difícil, no estaba encontrando lo que me gustaba y cuando me llamó Edu me pareció una muy buena opción para mí. Conozco a Camacho, he jugado contra él, es un grandísimo portero y, al final, la competencia en la portería si es sana es lo mejor que hay. Él me hará mejorar a mí y yo le haré mejorar a él. Competiremos bien y el que saldrá beneficiado será el equipo.

-¿Se atreve a definirse como portero?

-He crecido en canteras importantes, que trabajan bien. Intento manejar todas las facetas del juego que ahora mismo se nos pide a los porteros: manejar el pie, estar adelantado, bien comunicado con la línea defensiva, con los compañeros y manejar el juego aéreo. Luego, en la portería, cada uno tiene sus características. Me considero rápido de reflejos, rápido en la portería e intento tomar buenas decisiones.

-¿Está listo para debutar?

-Sí, vengo de estar dos semanas con AFE en una concentración, con dobles sesiones de trabajo y en dos semanas hemos jugado cinco partidos con grandísimos jugadores, había muy buen ambiente. Me he sentido profesional y estoy muy agradecido a AFE. Es una buena herramienta para los jugadores porque siempre hay un momento en tu carrera que te encuentras sin contrato.

-¿Conoce a Tébar o a algunos de sus nuevos compañeros?

-Conozco un poco la trayectoria del entrenador porque es de Albacete y estuve allí cuatro años. A Camacho me he enfrentado con el Albacete B cuando él estaba en el Conquense y con Pedro Astray compartí vestuario en el Navalcarnero hasta que en enero se marchó a Alemania. Al resto, de enfrentarme a ellos Casares, Bello, Álex...

-¿Qué referencias tiene del Grupo X?

-Jugué dos años en Tercera en el Albacete B y esta categoría es complicada, aunque era otra comunidad. Es competitiva, la conozco en general. Del Grupo X me he informado, he recabado datos de los cluebs, las plantillas, los campos... He visto todos los resúmenes que he podido del fin de semana y los compañeros me han informado, es complicado manejar los 18 grupos de Tercera.

-Su fichaje llega avalado por un director deportivo que fue portero, ¿cómo lo interpreta?

-Me da un poco más de confianza. Imagino que entenderá un poco más de esa posición que otro director deportivo que no haya vivido esa experiencia de jugador. Te halaga que se fijen en ti en esa posición alguien que durante tantos años ha estado ahí. Estoy con ganas de devolver esa confianza que han puesto en mí.