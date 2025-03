Abraham se reivindica con los dos goles de la victoria frente al Recreativo Granada

La victoria del Xerez DFC frente al Recreativo Granada ha supuesto un balón de oxígeno para los azulinos, que han salido de los puestos de descenso y ocupan ahora la plaza de play-out. Los tres puntos frente al filial nazarí y la derrota de la Balona en casa del Juventud Torremolinos han permitido que ambos equipos permuten sus posiciones, los linenses pisan ahora terreno de descenso y los xerecistas se han colocado fuera y a tres puntos de Deportiva Minera -rival que visitarán próximamente- y San Fernando, al que hay que recibir en Chapín.

El triunfo frente al filial granadinista tuvo nombre propio: Abraham. En un partido marcado por la suspensión en el minuto 23 por una fortísima tromba de agua y la posterior reanudación tras casi una hora en los vestuarios, el Xerez DFC supo adaptarse mejor a lo que requería el partido y también tuvo la suerte -tan esquiva en otros momentos de la temporada- de su lado, ya que nada más reanudarse el choque Ulloa veía la segunda amarilla y Abraham establecía el 1-0 tras un gran servicio de Sergio García, sin duda el refuerzo de invierno que mejor se ha adaptado al equipo.

El delantero malagueño compareció en rueda de prensa para dejar sus impresiones del encuentro contra el Recreativo Granada y sin duda se quedaba con la victoria "en un partido que ha sido muy atípico". El Xerez DFC ha salido de los puestos de descenso y si bien el punta señala que "es una victoria muy importante", advertía igualmente de que "no hemos hecho nada todavía, no quiero ver la clasificación, ha sido una final, el partido ha estado parado , ha sido atípico, lo hemos sacado, cogemos sensaciones y sí es verdad que los últimos minutos no podemos conceder ese gol contra un equipo con uno menos" comentaba a modo de resumen.

Abraham no fue titular ni contra Villanovense ni ante el Linares y tras dos semanas en el banquillo de los suplentes se ha reivindicado con los dos goles del triunfo este pasado domingo. El ariete señalaba que "esto es fútbol, a veces se juega y otras no, depende de las valoraciones del míster; lo que vea durante la semana de entrenamiento o en función del rival puede pensar sacar a un tipo de jugador u otro. Yo voy a seguir entrenando como el que más y si da sus frutos mucho mejor, más contento y si son con tres puntos mejor todavía", explicaba.

Tras la suspensión del partido en el minuto 23 por el tremendo aguacero que caían sobre el estadio -la visibilidad era casi nula y el césped se encharcó en varias zonas- se vivieron momentos en los que estuvo más cerca de la suspensión definitiva a que se reanudara. El Recreativo Granada, que tenía varios jugadores convocados por la primera plantilla, era partidario de no continuar, el Xerez DFC sí quería seguir y finalmente el árbitro, tras comprobar en dos ocasiones la situación del césped, optó por reanudar el partido. Abraham afirma que la "situación era muy rara porque nos decían que ellos no querían seguir jugando o eso nos llegaba porque no tenían fichas que podían venir en otro momento si se aplazaba, pero por suerte hemos salido a jugar, hemos intentado volver y bien" y añadía que "ellos han pecado un poco de falta de veteranía, estaban fríos y lo habíamos hablado, que había que tener cuidado con llegar tarde a las jugadas o algún bote del balón por cómo estaba el campo y ha pasado, tenía una amarilla de antes y lo hemos aprovechado".

Tras sus dos goles y con 2-0, Antonio Fernández sustituyó a Abraham por Juan Andrés y le tocó ver los últimos minutos en el banquillo y con el Recre Granada recortando y achuchando en el tramo final. "Estando fuera se pasa muy mal, pero muy contento, no me fijo mucho en lo individual, lo más importante son los tres puntos para el equipo". Y ahora toca desplazamiento a casa del líder, La Unión Atlético. Los mineros suman 51 puntos y atraviesan una magnífica racha, pero el Xerez DFC sigue necesitado de puntos y Abraham señala que hay que ir a tierras murcianas a ganar porque "si vas por los tres puntos puedes conseguir un empate pero si vas a un empate tienes más segura la derrota. Hay que mirar para arriba, da igual el rival, ya en la primera vuelta era difícil ganarnos, éramos fuertes, no conseguíamos goles y ahora vamos a darle la vuelta a esto".