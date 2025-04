Antonio Fernández: "Asumo la responsabilidad que me toca, pero los futbolistas también deben asumir la suya"

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del Xerez DFC, confesaba tras la derrota de su equipo en casa de la Deportiva Minera que se marchaba "muy dolido por el resultado", no vio falta de actitud en sus jugadores y argumentó que "nada de lo que teníamos preparado ha salido". El entrenador azulino asumió su parte de "culpa" y pese a la derrota, apuntaba que "estamos en una posición privilegiada y seguimos dependiendo de nosotros mismos".

Pregunta.¿Un día de esos en los que no sale nada?

Respuesta.El plan de partido que teníamos no ha salido, hemos encontrado muchas dificultades y soy el máximo responsable de hacer ese once, realizar la convocatoria y preparar la semana y asumo la responsabilidad que me toca. Luego, los futbolistas también tienen que asumir la suya, de intentar o llevar a cabo las cosas que mandamos y minimizar risegos en salida de balón. Ha habido un par de goles, sobre todo el último, en el que no hemos sido serios en ese aspecto y nos ha costado el tercero. La Minera en ciertas fases ha sido mejor que nosotros, ha encontrado mucho el juego interior y no hemos sido capaces de neutralizarlo y nos han hecho daño. Hemos tenido alguna ocasión en la primera parte para meterles el miedo en el cuerpo, pero hemos tenido un bagaje defensivo muy pobre.

P....

R.Nos ha hecho daño en lo que hemos trabajado toda la semana, habíamos hecho hincapié en que la mayoría de goles de la Minera son en centros laterales y si no coges a esos jugadores de segunda línea, en este caso Arjona, pues... son cosas que pasan, pero a estas alturas no puede suceder con lo que nos estábamos jugando. Ha pasado, a asumir la responsabilidad y no hay que esconderse, mirarse el ombligo y a recuperarse y animar a los jugadores, porque estamos en una posición privilegiada y dependemos de nosotros mismos. Sabíamos que veníamos a un campo difícil contras un rival que tiene jugadores de mucha calidad que te pueden desequilibrar en cualquier momento. Muy dolido por el resultado, por el desempeño de mis jugadores en el partido y porque no nos ha salido muchas de las cosas que habíamos preparado. Lo que toca es intentar recuperarse lo antes posible y preparar el partido del Don Benito que es otra final.

P.El próximo domingo reciben a un Don Benito descendido pero que ha dado guerra este fin de semana empatando con el Xerez CD

R.Es un equipo de la categoría por el momento, está en nuestro grupo, va a ponernos las cosas complicadas, está seguramente jugando sin presión y tiene buenos futbolistas. Pero ahora lo que toca es analizar lo mal que lo hemos hecho y lo bien que lo ha hecho el rival.

P.¿No le ha gustado su equipo en lo futbolístico o la actitud?

R.La actitud de mi equipo siempre la voy a defender, han tenido muy buena actitud; aptitud, con 'p' ya es diferente. Pero actitud han tenido, han corrido, se han vaciado, pero correr mucho pero sin cabeza no va a ningún lado, a veces es mejor correr menos y estar mejor ubicado en el terreno de juego y tener más orden. Hemos perdido ese orden, hemos buscado colcoar un trivote para tener un medio del campo más potente y con más piernas y no nos ha salido la apuesta; hemos buscado jugar con los extremos a pierna cambiada y generar situaciones a pierna cambiada, no hemos tenido casi ocasiones de ese estilo; buscábamos estrechar su línea de cuatro para que aparecieran por sorpresa nuestros laterales y tampoco ha sucedido... no nos ha salido nada de lo que teníamos trabajado, el equipo ha trabajado fenomenal durante la semana pero nos hemos encontrado un equipo que no nos ha dejado hacer todo lo que teníamos preparado para intentar sorprenderles.