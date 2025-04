Naufragio en el Ángel Celdrán (3-0)

El Xerez DFC ha sucumbido este Domingo de Ramos en casa de la Deportiva Minera, un rival directo que ha pasado por encima de los xerecistas. Los azulinos han realizado el peor partido de la era Antonio Fernández, que apostó por un centro del campo con Rafa Parejo, Álvaro Martínez y Espinar para contener y presionar arriba y que sólo funcionó la primera media hora. Dos goles en apenas tres minutos de los murcianos supusieron una losa imposible de levantar para un cuadro xerecista que a partir de entonces no tuvo fútbol ni capacidad de reacción. En la segunda mitad, la Minera sentenciaba ante un rival desconocido que no mejoró ni con los cambios.

Con esta derrota, el Xerez DFC sigue cinco puntos por encima del descenso porque el Cádiz Mirandilla, como era de esperar, caía en casa del líder La Unión Atlético, pero ve cómo el San Fernando se le acerca a dos unidades tras su empate con el UCAM Murcia a falta de nueve por disputar. Por su lado, la Deportiva Minera alcanza los 42 puntos y ya está matemáticamente salvada, aunque todavía no está fuera del peligro del play-out.

Trivote

Antonio Fernández apostó por primera vez desde su llegada por un 'trivote' en el centro del campo formado por Rafa Parejo, Espinar y Álvaro Martínez, las bandas para Sergio García y Jacobo y arriba el 'killer' Abraham. En la línea defensiva no hubo cambios, con Matías Ramos en la portería y la habitual defensa de cuatro con Marcelo y Beny en los laterales y Alberto Durán y Salguero en el eje de la zaga.

El Xerez DFC salió con Parejo, Martínez y Espinar en el centro del campo. / J.M. Partida

La primera ocasión fue para el Xerez DFC en una cabalgada de Jacobo, que inició el juego por la banda izquierda. El jerezano se adentró en el área y buscó la pared con Abraham, un defensa taponó el pase y el balón salió hacia la portería de Fran Martínez, estando a punto de convertirse en el primer tanto del encuentro, perdiéndose el esférico junto al palo izquierdo a saque de esquina.

Se sentía cómodo el Xerez DFC en los primeros minutos del encuentro en el reducidísimo Ángel Celdrán. Los azulinos -jugando este Domingo de Ramos con camiseta y pantalón blanco- se hizo dueño de la medular, donde tenía superioridad numérica, y buscaba rápidamente las bandas o el balón largo a Abraham. Un buen centro de Beny no lo pudo rematar Álvaro Martínez de forma limpia e instantes después otro balón colgado del lateral izquierdo lo intentaba bajar Abraham en el punto de penalti, sin poder controlar.

La Minera asustó con un disparo de Britos que afortunadamente para los azulinos se estrelló en un compañero y en la contra, llevada por Jacobo, los xerecistas volvieron a llevar peligro. El centro del extremo no encontraba rematador, despejaba la defensa local y el rechace le caía a Rafa Parejo, intentándolo desde la frontal con un remate que se marchaba por encima del larguero.

Dos goles en 3 minutos

Dio un pasito adelante la Deportiva Minera y se acercó en un par de acciones coincidiendo con un Xerez DFC que bajó su intensidad defensiva con respecto al inicio del encuentro. Y los de Pepe Aguilar encontraron premio a la media hora de partido prácticamente en la primera llegada de verdadero peligro de los locales: un centro lateral de José Más que Arjona, en el punto de penalti, cabeceaba cruzando al palo derecho de Matías Ramos, que no pudo evitar el 1-0 pese a su estirada.

Álvaro Martínez. / J.M. Partida

Al Xerez DFC no le dio ni tiempo a reponerse del primero cuando ya había encajado el 2-0 en una jugada que Rubén Mesa culminaba tras un centro de Omar Perdomo desde la derecha y que hubo de imaginarse porque no se pudo ver en la lamentable retransmisión de Webdirecto y Triunfemos (dando el partido con un móvil, sin estabilizador y con continuos parones). Álvaro Martínez lo intentaba con un lanzamiento centrado que no tuvo problemas para atrapar Fran Martínez y a la contra Pipo volvió a llevar muchísimo peligro, aunque su centro-chut se perdió por la línea de fondo.

Los xerecistas estaban muy tocados y deseando que llegase el descanso para corregir cosas, mientras que la Minera quería más y Cifu estuvo a punto de hacer el tercero en un saque de esquina que remataba de cabeza junto al palo derecho de Matías Ramos. Sufrían los visitantes, a quienes la pelota no les duraba nada, estaban desacertados en los pases y no podían con la presión alta de los locales, que olieron sangre y querían sentenciar el encuentro antes del descanso, que acababa con el 2-0 después de un buen inicio del XDFC que se fue diluyendo con el paso de los minutos y sobre todo tras encajar dos goles en apenas tres minutos.

Triple cambio

Antonio Fernández movió el banquillo en busca de soluciones y de salida en la segunda mitad entraban Ingoma, Fran Núñez e Ilias Charid marchándose Espinar, Sergio García y Jacobo. Los azulinos pasaron a jugar con dos puntas, Abraham y Mwanza y la banda izquierda toda para Beny. Pero lo que pudo llegar fue el tercero en un disparo seco de Omar Perdomo que se estrelló de forma virulenta en el larguero. Perdonó de nuevo el tercero la Deportiva Minera con un Xerez DFC volcado y que dejaba desprotegida la defensa. Arjona se fue de tres, cedió a Perdomo y este, tras controlar dentro del área y orientarse el balón para la pierna izquierda, remataba junto al palo derecho de Matías Ramos.

La sentencia

El partido estaba más para el tercero que para que el Xerez DFC recortase distancias y lo que se veía venir llegaba a los 58 minutos en una acción que destapó las carencias de los azulinos. Britos, absolutamente solo en el área pequeña remataba a placer fusilando a Matías un centro desde la banda derecha. Las caras de los jugadores visitantes eran un poema. Un cabezazo de Marlone -recién ingresado en el campo por Alberto Durán- lo detenía sin apuros Fran Martínez en el primer remate a puerta de los xerecistas en todo el partido. De inmediato, el técnico azulino sacaba del campo a Abraham dando entrada a Asier en el último cambio de los xerecistas.

Fran Núñez controla el balón. / J.M. Partida

Los minutos pasaban, el Xerez DFC no reaccionaba y la Deportiva Minera salía a la contra con mucho peligro. Omar Perdomo perdonaba en dos ocasiones el cuarto, primero en un mano a mano con Matías que lanzó fuera y luego con un disparo que el meta argentino sacaba a córner en una excelente intervención.

En el tramo final, los locales jugaron prácticamente a placer y siguieron rondando la portería de Matías Ramos, aunque el marcador no se movió más y el correctivo se quedó en un tres a cero que reflejó lo que se vio en el renovado césped del Ángel Celdrán. Los xerecistas tienen el próximo domingo la oportunidad de resarcirse de este mal partido contra el colista Don Benito, que vuelve a visitar Chapín por segunda semana consecutiva tras empatar a dos con el Xerez CD.