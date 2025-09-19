Antonio Fernández, ante la visita del Malagueño: "Debemos tener las orejas tiesas"

Antonio Fernández no se fía de la posición de colista del Atlético Malagueño, rival este domingo del Xerez DFC en Chapín, encuentro que se disputa a las siete de la tarde. El entrenador gallego ha advertido que tanto con el Extremadura como frente el Almería B "merecieron más" y que las expulsiones sufridas en ambos encuentros condicionaron. Rivadulla también ha lamentado la baja de Mauro Lucero, lesionado de gravedad en el partido contra el Unión Malacitano, y aboga por tener calma antes de realizar algún movimiento de mercado, ya que cuenta con Udom y Carlos Daniel Dorado para el centro de la defensa además de David Morante.

Pregunta.Antonio, lo primero que te quiero preguntar es por Mauro Lucero y la lesión que le va a apartar bastantes meses de los terrenos de juego.

Respuesta.Condicionó el partido porque la lesión fue a los dos minutos y que un compañero salga lesionado de rodilla dejó frío al equipo. Nada más iniciar el partido y tener que hacer un cambio y perder una ventana en ese momento, pues... condiciona algo el partido. Y después, lógicamente lo peor que puede tener un futbolista es que se lesione porque un futbolista que no se ha alineado tiene la oportunidad el domingo siguiente de reivindicarse, pero un futbolista que está lesionado, pues ya sabe que tiene que pasar su pequeño calvario. Este año, creo que hemos firmado grandes personas y eso te duele un poco más porque Mauro es un chaval de diez que nunca se había lesionado y que este año pues ha tenido la fatalidad y de larga duración, que es lo peor.

P.Además, una lesión de un jugador que ocupa una posición que este año parece gafada. Oca, Salguero, ahora Mauro...

R.Es una posición que teníamos yo creo que bien cubierta al inicio de la planificación. Salguero podía salir por la cláusula; después Oca por motivos laborales también salió. Fichamos a Dorado, que nos puede dar la posición de central y de lateral y ahora incorporamos a Udom, que también creo que nos puede dar también bastante. Lo que pasa que perdemos un efectivo que era de mi máxima confianza y que estaba en un momento muy bueno y que lo había jugado todo.

P.¿Necesitas otro central o igual esa ficha se puede aprovechar para alguna otra posición que esté un poco descubierta?.

R.En ese aspecto es Antonio (Bello) el que debería contestar. Mi opinión, lógicamente consensuada con él, es que tenemos que tener calma. Tenemos que esperar acontecimientos y ver cómo responde el equipo con lo que tenemos. Y a raíz de ahí pues ir decidiendo lo que pueda ser mejor para apuntalar esa ficha senior que tenemos ahora libre.

P.Tras una derrota y un empate, toca ganar ahora ante un rival que además no se ha estrenado en el casillero de puntos.

R.Yo creo que nuestro equipo está muy bien. En el primer partido nos lastraron los errores propios y en el del Malacitano creo que merecimos más. Fueron dos disparos entre los tres palos de la Unión y uno que entró, mucha efectividad. Tenemos que corregir ese déficit que podemos tener en acierto por parte del rival. Le estamos dando pocas opciones a los rivales y nosotros generando mucho y bastante bien. Y la clave del otro día estuvo en eso. En las dos o tres contras que tuvimos muy claras de Ilias, de Sergio, alguna de Juanjo, alguna llegada después al final... Nos faltó materializarlas y matar el partido.

P....

R.Ahora nos encontramos a un Málaga B que yo el otro día me quedé a verlo en directo en Málaga, contra el Almería, y realmente no mereció perder. Y la primera jornada contra el Extremadura, en casa del Extremadura, iba ganando 0-2 y le remontaron. Muy engañoso. Me parece un buen equipo, con chavales diferenciales, equipo filial, con una dinámica de primer equipo. Tenemos que tener las orejas tiesas y estar preparados porque nos podemos encontrar a un equipo que, aunque lleve dos derrotas, sólo le llevamos un punto. Esto acaba de comenzar y creo que debemos ser lo suficientemente humildes, pero también lo suficientemente exigentes, como para saber que tenemos que hacer un partido completo, como llevamos en estas dos jornadas,y lógicamente minimizar esos errores y acertar más a la hora de las ocasiones que creamos.

P.Ya se sabe cómo son los filiales, desparpajo y juventud y quizá falta de experiencia en momentos determinados.

R.En el primer partido cometieron algún error, el Extremadura se quedó con uno menos, ellos también se quedaron con uno menos. Llevan dos partidos que le expulsaron a un pivote y después al portero el otro día. Contra el Almería el partido estaba superigualado, siendo a ratos mucho mejor que el Almería B, pero bueno, le expulsan a Céspedes y sale el suplente y en esa falta que se produce se la meten. Entonces ya quedas con uno menos y el plan partido se te va al traste, pero tuvieron opciones con uno menos de hacerle daño al Almería. Nosotros creo que llevamos el partido bien trabajado, sabiendo lo que necesitamos para hacerles daño y sabiendo cómo nos pueden hacer daño ellos, pero después hay que desempeñarlo en el verde, como digo yo.

P.Diego Iglesias, que fue de los mejores ante el Minera, se quedaba fuera contra La Unión. ¿Recuperado?

R.Diego fue una baja, yo creo que leí por ahí que se hizo daño el sábado. No. Diego se hizo daño el jueves en el entrenamiento previo al partido con el San Fernando, el típico bocadillo en el gemelo y decidimos no ponerlo el jueves en el partido amistoso, pero la evolución de la lesión no fue buena y se tuvo que quedar en casa, es decir, no pudimos exponerlo.

P....

R.Hizo un muy buen partido en la ida, no pudimos utilizarlo ya de inicio, ni en un cambio muy bueno que nos hubiera dado el otro día en la Unión. Para esta semana está disponible, ya lo recuperamos y tenemos uno más para ese tipo de variantes que podamos tener.

P.¿Y cómo vio a Udom?

R.Venía de hacer pretemporada con Villarreal B, en ese aspecto no tengo ningún tipo de dudas. La puesta en escena fue precipitada, pero yo creo que se ha comportado bien, se ha encontrado yo creo que bien y ahora tiene que coger esas sinergias que tiene el equipo, esos movimientos que tenemos en ataque y a nivel defensivo para empaparse y encontrarse cómodo tanto defensiva como ofensivamente. Si conseguimos eso, pues Udom será un jugador importante.