Antonio Fernández: "No hemos estado a la altura de lo que merece este escudo"

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del Xerez DFC, reconocía tras la dura derrota en Linares que el eqipo no había estado "a la altura que merece el escudo y la afición", entonó el 'mea culpa' y se hizo responsable del plan de partido, fue crítico con sus jugadores porque el primer gol es un fallo de comunicación "entre los centrales", el segundo "falta de contundencia" en el saque de esquina y "no nos pueden hacer dos goles desde fuera del área", pero igualmente señaló que se habían "vaciado" y no vio que bajasen los brazos en la segunda mitad. Rivadulla añadía que hay que volidar ya este tropiezo porque "como ya dije, la salvación pasa por casa" y en ese sentido apuntó que contra el Recreativo Granada "tenemos una final".

Pregunta.Valoración de esta dura derrota.

Respuesta.No es para estar orgullosos de lo que hemos hecho hoy, el resultado lo dice todo. Nos hemos encontrado a un Linares que ha sido mejor que nosotros y nos ha ganado. El primer responsable soy yo por el diseño del plan de partido que teníamos aquí, hemos querido ser un equipo valiente, que presionaba en campo contrario y una vez que nos superaban la línea de presión nos hacían mucho daño por fuera. Nos han hecho un gol tempranero en un error nuestro entre los centrales, falta de comunicación, no hay presion sobre Escardó, que lanza fácil, y el gol es muy buen gol. El equipo tuvo transiciones de sobra para hacer daño al Linares en la primera parte, hemos sido muy inocentes en los últimos tres cuartos de campo y eso lo tenemos que mejorar si queremos ganar partidos fuera de casa. En la segunda parte no salimos mal, pero ese gol en el córner con esa falta de contundencia en la marca nos ha puesto el partido muy cuesta arriba con un Linares jugando con más soltura y nosotros arriesgando un poquito más para meter ese gol que nos metiera en el partido y sabíamos que podía suceder que nos metieran algún gol más. Podíamos haber metido el equipo atrás y dedicarnos a defender, quisimos seguir siendo valientes. Han sido mejores que nosotros, no nos queda otra que felicitarlos y nosotros a seguir pensando que el domingo tenemos otra final en casa.

P.Durante la primera parte logran desconectar el juego del Linares, pero les ha faltado arriba.

R.Era complicado. Presionábamos en fases con un 4-4-2 en rombo, sabíamos que teníamos que subir la presión de uno de nuestros pivotes, pero se quedaban los flancos descompensados y no supimos leer que los extremos se tenían que estrechar y tapar el pasillo interior. Es fácil corregir ahora, pero donde había que corregir y donde tenían que haberlo visto los jugadores era en el campo. Intentamos hacer cambios para ver otras cosas, en el descanso Jacobo por Núñez, movimos el banquillo con el 2-0, pero el partido se puso muy cuesta arriba y contra un equipo que tiene un juego combinativo muy bueno y que te hace daño... Lo que sí es imperdonable son los dos goles que nos hacen fuera del área, tenemos que ser más contundentes y no podemos dejar tirar a los rivales desde fuera del área porque a nosotros no nos dejan. Son dos goles que nos hacen desde fuera del área que son neutralizables.

P.¿Se ha desecho el equipo tras recibir dos goles en dos minutos? ¿Ha dado el partido por perdido a raíz de eso?

R.No, desecho no, el rival ha estado acertado y nosotros no. Lo que no puedo objetar a mi equipo es que no quisiera, con más o menos acierto, pero se ha vaciado. En el descanso les he dicho que estaban corriendo mucho y mal, pero han corrido, no puedo decir que no han intentado dar todo lo que tiene. Hoy, desacertados en presión, en ajustes, en todo, pero lo han intentado. Pero no nos podemos que dar con eso. El vestuario no es el de los dos fines de semana anteriores, sabíamos que veníamos a un campo complicado, pero como vi al equipo durante la semana no se nos pasaba por la cabeza esto, pero el fútbol es asi, tenemos que seguir trabajando y no bajar los braxos. En ningún momento he visto que el equipo bajase los brazos, en ese aspecto estoy en desacuerdo. Hay un rival que también juega, que está en casa, pero bajar los brazos en ningun momento y eso no lo voy a consentir porque si los bajamos no vamos a lograr el objetivo, que es salvarnos.

P.¿Cómo se afronta el próximo partido contra el Recreativo Granada tras esta derrota?

R.Lo primero es ser conscientes de que no hemos estado a la altura que merece este escudo y que merece la afición, eso está clarísimo. Intentar limpiarnos a nivel mental, recuperarnos mentalmente y empezar a preparar el partido de Granada. Yo ya dije que nuestra salvación pasa por casa, tenemos más partidos en casa que fuera y tenemos que hacernos fuertes. Es fácil decir esto después de perder 4-0, pero mi mensaje tiene que ser siempre positivo, si fuese negativo no vale. Creo en mis jugadores, hoy no hemos estado bien, y yo el primero, asumo la responsabilidad, el que toma las decisiones, hace la alineación y el plan de partido soy yo, entonces el primer responsable soy yo. Lógicamente, luego mis jugadores tienen que interpretar en el campo lo que les ordene y les mando. Estaba tranquilo, ahora no es para estarlo porque es una dura derrota, pero tenemos que levantarnos, no hay más.