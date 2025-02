Antonio Fernández, sin 'revolución' en sus primeros onces

Once que presentó el Xerez DFC la pasada jornada en Chapín frente al Villanovense.

'Cada maestrillo tiene su librillo' se suele decir. Antonio Fernández se estrenó al frente del Xerez DFC hace dos jornadas con un empate a uno en La Línea frente a la Balona y su primer once fue muy similar a los que venía utilizando David Sánchez, aunque le dio un toque personal, y para su estreno en Chapín ante su afición contra el Villanovense (1-0) se decantó igualmente por una alineación de salida sin grandes variantes, aunque sí hubo alguna sorpresa.

En las tres semanas que lleva trabajando con el equipo ha dejado claro que no es partidario de grandes revoluciones -lo que funciona no se toca debe pensar-, pero sí ha comenzado a despejar incógnitas y a mostrar que hay futbolistas en los que confía más que en otros. La portería tiene el mismo dueño, Matías Ramos y la defensa, también. Marcelo, Oca, Salguero y Beny han disputado los dos encuentros. Beto Plaza, habitual con el anterior preparador tanto en el lateral como más adelantado, no ha participado en ninguna de las dos citas y la pasada semana hasta se quedó fuera de la lista.

En la medular, Rafa Parejo y Espinar, que con David Sánchez tenía menos protagonismo que Álvaro Martínez, también han comenzado con ventaja. Los primeros cambios han llegado en banda, demarcación reforzada en el mercado de invierno. Sergio García ha hecho doblete en la izquierda y Jacobo y Fran Núñez se han repartido los encuentros en la derecha. Arriba sucede lo mismo. Juaniyo formó pareja con Abraham en La Línea y en Chapín, apareció Ilias en la mediapunta con Juaniyo arriba y el sacrificado fue el pichichi del equipo con siete dianas.

Esta jornada, Antonio Fernández confeccionará su tercera alineación y los cambios pueden ser otra vez mínimos para plantar cara en Linarejos este domingo (12:30) al Linares en una nueva cita vital de cara a la permanencia. Jacobo, tras anotar el gol del triunfo, es una de las opciones y en ataque, el gallego debe decantarse por continuar con Ilias y Juaniyo o volver a apostar por el punta cordobés y el ariete malagueño.