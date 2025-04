Antonio Fernández: "El partido contra el San Fernando es muy importante, pero no definitivo"

Antonio Fernández, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la previa del encuentro de este domingo en Chapín (17:00 horas) contra el San Fernando, un rival que tras caer en casa contra el colista Don Benito prescindió de Dani Mori y ha apostado por el técnico del filial, Bugatto, el tercer entrenador que se sentará en el banquillo isleño esta temporada. El preparador gallego considera al San Fernando un equipo "muy peligroso" porque va a llegar a Chapín "herido" y con jugadores que "no están acostumbrados a esta tesitura", pero como reseña, "el fútbol te pone en su sitio". Fernández declara el encuentro "no definitivo, pero sí muy muy importante", ya que un triunfo dejaría a los azulinos con la permanencia casi atada, pero para ello "tenemos que ganar y hacer las cosas bien, hemos dado pasos de gigante para lograr el objetivo, pero aún no lo tenemos hemos".

Pregunta.¿Cómo ha sido la semana de trabajo tras la victoria en Almería?

Respuesta.Como todas las semanas, el equipo está trabajando muy bien, está concienciado, mentalizado de la importancia que tiene el partido del domingo. No es definitivo, pero sí muy importante para nuestras aspiraciones. No tenemos contratiempos, que es lo importante, todos disponibles prácticamente, y a la espera de terminar dos sesiones que nos den para afinar bien con ese once que queramos sacar y que el domingo estemos acertados y lógicamente tener cosas controladas del rival, a nivel sobre todo de jugadores, a nivel individual lo que pueden hacer y después a nivel grupal.

P.¿Se puede decir que el equipo, después de estas dos victorias consecutivas, está con la moral a tope pero con los pies en el suelo?

R.Esa es mi intención como entrenador. Lógicamente, si nos creemos algo que no somos, vamos a sufrir. Ahora tenemos la posibilidad, como siempre digo, desde la humildad, desde el trabajo, desde ese equipo solidario que a mí me gusta, desde el orden a nivel táctico, poder competir y poder hacer un partido del domingo delante de nuestra gente, que nos dé la posibilidad de sumar esa victoria que buscamos. Pero, enfrente vamos a tener un rival que nos va a poner las cosas muy complicadas, que está en una situación comprometida en la que no se esperaba estar. Entonces, nos tiene que hacer estar más alerta que nunca. Si no estamos a nuestro mejor nivel, lógicamente vamos a tener dificultades para sacar el partido delante.

P.Dice que el partido no es definitivo pero sí muy importante. En caso de sacar los tres puntos adelante, como venís haciendo en casa en las tres últimas jornadas, la permanencia se puede dar por hecha.

R.Llevamos tres partidos en casa y tres victorias. Es muy difícil. Ese ritmo es muy complicado y sabemos que para mantenerlo tenemos que hacer las cosas muy bien, como estamos haciéndolas en casa. Por ahí pasan muchas de las opciones de sumar de tres el domingo. Lo que me refería a que es muy importante y no definitivo es porque no nos hemos ganado ese derecho a tener errores durante lo que resta de campeonato. No queremos tener errores en casa, lógicamente. Tenemos que ir a por el partido desde el minuto uno. Y las opciones que tengamos, siempre lo dijimos, ¿no? La salvación pasa mucho por lo que hagamos en nuestra casa.

P.Desde su llegada, el equipo estaría quinto y en play-off. ¿Qué tecla ha tocado? Cuando llegó estaban a cinco puntos de la permanencia y ahora está seis por encima del descanso.

R.No creo que haya tecla ninguna. Creo mucho en el trabajo, creo mucho en convencer al futbolista. Al final, los protagonistas son ellos. Los que han dado un paso adelante seguramente son ellos. Nosotros hemos llegado intentando poner esa seriedad que a mí me caracteriza y a mi cuerpo técnico, de trabajar duro, de que la semana es importantísima para después, el fin de semana, llevar a cabo lo que se trabaja. Los futbolistas en ese caso están acertados y hemos conseguido llegarles, seguramente. Pero no tenemos nada hecho. Por eso te digo que hemos conseguido sacar la cabeza de ese hoyo donde estábamos, pero aún estamos metidos en algo y podemos volver a estar. Es lo que no queremos. Tenemos que estar súper alerta porque el domingo nos visita un rival herido y los rivales heridos son muy peligrosos. En este caso, San Fernando sigue teniendo las opciones súper intactas de salvación y va a venir aquí a intentar ganarnos, lógicamente.

P.¿Y qué en San Fernando se espera con este cambio de entrenador? No sé si esto le cambia un poco los planes porque las referencias ahora son más complicadas de tener.

R.Lógicamente cuando hay un cambio de entrenador hay un cambio de aura, un cambio de jugadores que se ven con posibilidades de entrar. Seguramente fue mucho mejor de las semanas anteriores a nivel de predisposición al entrenamiento. Ganas en el sentido de que todo el mundo quiere jugar, quiere entrar en ese once y demostrar al entrenador que está disponible para él. Eso sí puede ser un inconveniente. Después, lógicamente, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, en que nosotros entrenemos muy bien, que nosotros estemos a nuestro mejor nivel. Y después, con las cosas que nos puedan proponer, tener todo preparado para contrarrestarles.

P.En los dos últimos partidos os habéis adelantado muy pronto. ¿Es una consigna salir fuerte?

R.Bueno, salir fuerte te ayuda a que el rival también si sale fuerte lo contrarrestes y lo puedas igualar. Si tú sales a ver qué pasa, lógicamente el rival si sale muy bien te puede hacer daño. A mí me gusta que los equipos salgan muy enchufados. Estamos saliendo y estamos siendo acertados. Estamos teniendo ese acierto necesario para ponerse por delante del marcador. Sabemos que dentro de un partido hay varios partidos. El inicio es muy importante, de las primeras y de las segundas partes. Los finales de las primeras y de las segundas partes también son muy importantes. Todo no lo puedes tener controlado, pero se habla y se entrena para que sucedan cosas.

P.A cinco jornadas para el final, ¿se esperaba equipos tan potentes, que seguramente os tripliquen el presupuesto, con tantos problemas?

R.El fútbol te pone en tu sitio. En la liga son 34 partidos. Hay una regularidad. Si no somos regulares, al final pasaremos dificultades. Los equipos que están metidos ahí... Yo el año pasado lo viví en La Balona. Estuvimos a punto de meternos en Copa del Rey en el último partido. Nos salvamos faltando tres o cuatro jornadas. Son situaciones difíciles. Son equipos que aspiran a lo máximo y a lo mejor cuando no se ven en esas situaciones, sufren. Tienen buenos futbolistas que no están acostumbrados a verse en esas tesituras. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y salvarnos. Es el objetivo con el que yo vine aquí. Intentar la salvación del equipo. Estamos en números, estamos en el camino, pero no lo hemos conseguido. El domingo necesitamos el apoyo de todos, el apoyo de nuestra afición. Y lógicamente que nos ayuden a llevarnos en volandas cuando al equipo esté en dificultades porque lógicamente vamos a tenerlas. El rival también tiene muy buenos futbolistas, futbolistas de otra categoría y si tienen el día nos van a complicar muchísimo el partido.

P....

R.No lo tenemos hecho. Hemos dado pasos de gigante para intentar salvarnos. Hemos salido del descenso directo. Ahora queremos dar otro pasito más e intentar alejarnos de los equipos que nos preceden. En este caso tenemos un enfrentamiento contra un rival directo que es el San Fernando. En casa. Y cuanta más gente nos venga a animar y a ayudar, bienvenido será. Y creo que es de todos, el club es de todos. Y creo que se necesita la ayuda de todos.