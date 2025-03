Antonio Fernández: "El domingo tenemos un partido vital ante un rival directo"

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del Xerez DFC, ha querido pasar página de la dura derrota que sufrió el equipo en Linares y pone el foco de atención en el Recreativo Granada, una nueva "final" para los azulinos en su pelea por evitar el descenso a Tercera RFEF. Los xerecistas ocupan la 14ª plaza con 27 puntos, a tres del play-out y de la permanencia que marcan la Balona y el San Fernando respectivamente, además de recibir a un filial nazarí que también ocupa puestos de descenso y que afronta en Chapín una de sus últimas oportunidades para engancharse a la lucha por la salvación.

Pregunta.¿Cómo afronta el equipo este partido después de la derrota tan abultada del domingo en Linares?

Respuesta.Bueno, como tú bien dices jugamos en casa, el último partido en casa conseguimos esa victoria que tanto necesitábamos y la idea es esa, salir desde el minuto uno a por el partido, que se vea un Xerez Deportivo que va por todas, que gana duelos, que es intenso y que transmite esa sensación tanto a nosotros como a la afición de que queremos ganar , lo necesitamos.

P.¿Cómo ha trabajado esta semana la moral de los jugadores después del palo del domingo pasado? ¿Ha costado mucho reponerse?

R.Como todo, los primeros días son los más complicados y a medida que va pasando la semana pues el equipo ya se va centrando en el siguiente rival. Sabíamos desde un principio, yo lo dije cuando llegué aquí, que va a ser complicado en el aspecto de que no va a ser un camino fácil. Lo bueno del fútbol es que cada domingo tienes la posibilidad de resarcirte de un mal resultado como el anterior y yo creo que el equipo en ese aspecto mentalmente está preparado y deseosos de que llegue el domingo para intentar conseguir esa victoria que nos acerque aún más de lo que estamos a esa salvación.

P.¿Cree que puede haberle hecho daño al equipo esa derrota tan abultada o como suelen decir los entrenadores se prefiere perder un partido 4-0 que 4 por 1-0?

R.De perder 1-0 a 4-0 la diferencia está en la forma. El otro día nos encontramos con un Linares superior a nosotros y ahora mismo estamos pensando solo en el Granada y yo creo que el equipo a nivel mental está fuerte, está preparado. Después del partido pueden pasar muchas cosas. En un partido de fútbol los resultados son tres posibles, o ganar o empatar o perder. Lo único que piensa el equipo es en ganar y en hacer las cosas bien, en ser un equipo ordenado, ser un equipo que transmita esa sensación de que estamos siempre en el partido y de que somos difíciles de batir. Esperemos que lo del domingo pasado sea un accidente y que a partir de que el árbitro pite el domingo a las cinco veamos las cosas de otra manera.

P.Es una nueva final y como usted ha dicho anteriormente todos los partidos de casa son finales, la permanencia pasa por hacerse ya fuerte aquí en Chapin.

R.Sí, esa es la idea, de hacerse fuertes delante de nuestra gente con la ayuda de nuestra gente que es muy importante, de la afición tan fiel que tenemos y darle alegrías a ellos, lógicamente. Lo primordial es que si queremos conseguir esa salvación es que los puntos de Chapín se queden y lógicamente el domingo es un partido vital contra un rival directo que también piensa en lo mismo que nosotros para intentar salir de esa zona, que lo tenemos a una distancia prudencial pero que lógicamente nosotros tenemos que mirar a los que nos preceden, hacer nuestros deberes y después esperar que algún resultado nos pueda favorecer para estar más cerca de esa salvación.

P.A igual que hace dos semanas contra el Villanovense, llega un rival directo en similares circunstancias.

R.Sí, pero este es un rival con unas características diferentes, no deja de ser un filial de un equipo de Segunda División con chavales jóvenes que son capaces de ser mejores que muchos equipos si tienen el día. Intentaremos que no tengan su día, que el día de acierto sea el nuestro y que los tres puntos se queden en casa. Sobre la pizarra todo es muy fácil, después en el verde lógicamente las cosas se empiezan a complicar y cuando hay esas complicaciones tenemos que dar respuesta adecuada a cada cosa que nos vayamos encontrando, sea positiva o negativa.

P.La afición acabó muy enfadada con el equipo tras la derrota en Linares. ¿Qué recibimiento esperan?

R.La afición por el resultado del otro día no tiene que estar contenta porque el entrenador tampoco está contento y los jugadores tampoco están contentos. Pero sí lo que pido es que si queremos salvarnos tenemos que tirar todo del carro y después haremos valoraciones a final de partido. Pero si en el minuto uno encontramos rarezas no van a sentirse cómodos los chavales y eso nos perjudica a nosotros mismos, para la afición, para el club, para todos. Yo creo que debemos estar todos unidos, intentar llevar en volandas, a ser ese jugador número 12 que tanto necesitamos porque vamos a estar en dificultades en momentos del partido, que no nos salgan las cosas o que el rival nos pueda crear problemas y todo lo que sea positividad va a ser positivo para el equipo. Todo lo que sea negativo, lógicamente, el jugador puede acusar esa presión, pero tenemos que ayudarles nosotros desde fuera y la afición animando desde el minuto uno como hicieron el día de Villanuevese, que nos ayudaron mucho a sacar el partido adelante.

P.Pero está claro que la presión de estar luchando por no descender nada tiene que ver con la de estar arriba.

R.Lógicamente, el fallar tiene una connotación diferente. No es fácil jugar estando en una posición tan delicada como estamos, pero el trabajo está y tenemos que estar acertados. Yo confío mucho en mis jugadores, dependemos de ellos y ellos son los que nos tienen que sacar esa situación con la ayuda nuestra y con la ayuda de la afición, pero lógicamente mis jugadores son los que tienen que sacar esto adelante.

P.¿Y un entrenador cuando recibe un resultado tan fuerte como el del otro día, piensa en hacer muchos cambios o al principio de semana piensa en muchos y al final cuando va afrontando la semana ya se modera también en ese aspecto?

R.Bueno, los cambios haremos los suficientes o los necesarios que veamos oportunos dependiendo también de la forma que tengamos de jugar, si cambiamos o modificamos cosas en nuestras estructuras tanto de ataque como de defensa y buscaremos a esos jugadores que sean adecuados. Es mi misión como entrenador y es la que me toca decidir, pero intentaremos tampoco hacer revoluciones que sean innecesarias. Si va a haber cambios, lo sabrá y el domingo lo veréis y los que salgan, si tienen que salir, que estén acertados, es lo que necesitamos. Yo el primero como entrenador, elegir ese once que sea el adecuado para ser mejores que el Granada y a la postre llevarnos esos tres puntos que tanto necesitamos.

P.¿Cómo valora las lesiones, sobre todo la de Beto y también la de Ingoma?

R.Son dudas, a ver si somos capaces de que por lo menos entre en convocatoria y si no entra pues habrá otros jugadores. Hay chavales de la base que estoy viendo y que me están llamando la atención. Si hay que tirar de ellos, en un caso necesario, tiraremos de ellos porque están entrenando dinámica del primer equipo. Todo el mundo es necesario, pero si hay gente que no está al 100 por 100 no la vamos a utilizar porque yo necesito a todo el mundo al 100 por 100. No puede haber nadie que esté a medio gas.