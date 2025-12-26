Xerez DFC: casi 10.000 seguidores más en Chapín en la primera vuelta
La afición azulina responde a la mejoría del equipo y mantiene una media de casi 4.700 espectadores por partido, con 42.006 en los nueve encuentros disputados en casa
El Xerez DFC ha completado la primera vuelta de la temporada como local con una montaña rusa de sensaciones, marcada por un comienzo irregular y una notable reacción tras el cambio de entrenador. En las primeras ocho jornadas, el equipo sumaba apenas seis puntos de 24 posibles, lo que motivó la destitución de Antonio Fernández. Diego Caro tomó las riendas del equipo y en sus ocho partidos ha conseguido sacarlo de los puestos de descenso, colocándolo con 22 puntos en la 11ª posición, empatado con Salerm Puente Genil, Linares y Minera.
Fieles
La afición azulina ha mostrado su fidelidad con una asistencia constante en Chapín y también en los desplazamientos fuera del Municipal. Durante la primera mitad de la competición, 42.006 espectadores han pasado por el estadio, lo que supone una media de 4.668 por encuentro y un incremento de 9.717 con respecto al mismo tramo de la temporada pasada, que contó con un encuentro menos y dos se jugaron en el Pedro Garrido (Almería B y Minera), que tiene menor aforo. La primera vuelta de la campaña anterior la presenciaron 32.289 seguidores.
El partido con mayor asistencia se registró en la novena jornada frente al Atlético Antoniano (2-0), con 5.837 espectadores y coincidiendo con el debut de Diego Caro. La jornada con menor afluencia fue la primera de la competición el 7 de septiembre, ante la Deportiva Minera (1-3), con 3.873 espectadores. En la 14ª jornada ante el Recreativo de Huelva, el 7 de diciembre, la entidad declaró el partido de medio día de ayuda al club y acudieron al estadio, en una jornada matinal y con zambombas en la ciudad, 4.723 seguidores.
Número de espectadores por partidos
- Jornada 1, Xerez DFC, 1-Deportiva Minera, 3: 3.873
- Jornada 3ª, Xerez DFC, 1-Atlético Malagueño, 1: 4.237
- Jornada 5ª, Xerez DFC, 2-Yeclano, 1: 4.678
- Jornada 7ª, Xerez DFC, 1-Águilas, 1: 4.712
- Jornada 9ª, Xerez DFC, 2-Antoniano, 0: 5.837
- Jornada 10ª, Xerez DFC, 1-Almería B, 1: 4.783
- Jornada 12ª, Xerez DFC, 1-Salerm Puente Genil, 0: 4.985
- Jornada 14ª, Xerez DFC, 1-Recreativo de Huelva, 1: 4.723
- Jornada 16ª, Xerez DFC, 0-Lorca, 0: 4.178
- TOTAL: 42.006
- (*): Datos facilitados por el club
Tendencia al alza
Desde su llegada a esta categoría, la asistencia en Chapín no ha dejado de crecer de manera constante. En la temporada 21/22 se registraron 51.496 espectadores, 60.121 en la 22/23 y 71.865 en la campaña pasada (24/25). Esta tendencia al alza confirma que, campaña tras campaña, la afición azulina sigue consolidando su apoyo al equipo, incluso en momentos complicados, y apunta a que la asistencia seguirá creciendo en la segunda vuelta.
