Xerez DFC: casi 10.000 seguidores más en Chapín en la primera vuelta

El Xerez DFC ha completado la primera vuelta de la temporada como local con una montaña rusa de sensaciones, marcada por un comienzo irregular y una notable reacción tras el cambio de entrenador. En las primeras ocho jornadas, el equipo sumaba apenas seis puntos de 24 posibles, lo que motivó la destitución de Antonio Fernández. Diego Caro tomó las riendas del equipo y en sus ocho partidos ha conseguido sacarlo de los puestos de descenso, colocándolo con 22 puntos en la 11ª posición, empatado con Salerm Puente Genil, Linares y Minera.

Fieles

La afición azulina ha mostrado su fidelidad con una asistencia constante en Chapín y también en los desplazamientos fuera del Municipal. Durante la primera mitad de la competición, 42.006 espectadores han pasado por el estadio, lo que supone una media de 4.668 por encuentro y un incremento de 9.717 con respecto al mismo tramo de la temporada pasada, que contó con un encuentro menos y dos se jugaron en el Pedro Garrido (Almería B y Minera), que tiene menor aforo. La primera vuelta de la campaña anterior la presenciaron 32.289 seguidores.

El partido con mayor asistencia se registró en la novena jornada frente al Atlético Antoniano (2-0), con 5.837 espectadores y coincidiendo con el debut de Diego Caro. La jornada con menor afluencia fue la primera de la competición el 7 de septiembre, ante la Deportiva Minera (1-3), con 3.873 espectadores. En la 14ª jornada ante el Recreativo de Huelva, el 7 de diciembre, la entidad declaró el partido de medio día de ayuda al club y acudieron al estadio, en una jornada matinal y con zambombas en la ciudad, 4.723 seguidores.

Número de espectadores por partidos

Jornada 1, Xerez DFC, 1-Deportiva Minera, 3: 3.873

Jornada 3ª, Xerez DFC, 1-Atlético Malagueño, 1: 4.237

Jornada 5ª, Xerez DFC, 2-Yeclano, 1: 4.678

Jornada 7ª, Xerez DFC, 1-Águilas, 1: 4.712

Jornada 9ª, Xerez DFC, 2-Antoniano, 0: 5.837

Jornada 10ª, Xerez DFC, 1-Almería B, 1: 4.783

Jornada 12ª, Xerez DFC, 1-Salerm Puente Genil, 0: 4.985

Jornada 14ª, Xerez DFC, 1-Recreativo de Huelva, 1: 4.723

Jornada 16ª, Xerez DFC, 0-Lorca, 0: 4.178

TOTAL: 42.006

(*): Datos facilitados por el club

Tendencia al alza

Desde su llegada a esta categoría, la asistencia en Chapín no ha dejado de crecer de manera constante. En la temporada 21/22 se registraron 51.496 espectadores, 60.121 en la 22/23 y 71.865 en la campaña pasada (24/25). Esta tendencia al alza confirma que, campaña tras campaña, la afición azulina sigue consolidando su apoyo al equipo, incluso en momentos complicados, y apunta a que la asistencia seguirá creciendo en la segunda vuelta.