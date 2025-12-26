El Xerez DFC regresa al trabajo con el derbi como primer reto

Se acabaron las cortas y merecidas vacaciones para los jugadores del Xerez DFC. El plantel azulino regresa este sábado (10:00) a los entrenamientos en La Granja. Tras el pequeño parón navideño, el equipo comienza a preparar su próximo compromiso liguero, el derbi ante el Xerez CD, que se disputará el sábado 4 de enero (19:00) en Chapín y servirá para cerrar la primera vuelta del campeonato.

Los futbolistas se marcharon de descanso el domingo 21 después de empatar a uno en el Municipal frente al Lorca, un resultado que permitió al equipo cerrar el año con buenas sensaciones gracias a la positiva dinámica desde la llegada de Diego Caro al banquillo. El Xerez DFC despidió 2025 con 22 puntos en la undécima posición, empatado con Salerm Puente Genil -equipo que ocupa puestos de play-out-, Linares y Deportiva Minera.

El conjunto azulino encadena ocho jornadas consecutivas sin conocer la derrota desde la llegada del técnico cordobés, una etapa en la que ha sumado cuatro triunfos (Atlético Antoniano, Salerm Puente Genil, Estepona y Linares) y cuatro empates (Almería B, Melilla, Recreativo de Huelva y Lorca), acumulando un total de 16 puntos. Unos registros que contrastan con la situación previa, ya que Antonio Fernández dejó al equipo en puestos de descenso, en la 16ª plaza, con solo seis puntos de 24 posibles. Es decir, Caro ha sumado diez puntos más que el gallego con el mismo número de encuentros dirigidos.

Tras el derbi ante el Xerez CD, el calendario, que esta campaña es irregular por primera vez y no repite el orden de las jornadas, sigue siendo exigente para los azulinos. El cuadro xerecista recibirá el 11 de enero a La Unión, tercero en la clasificación con 28 puntos, los mismos que el UCAM, antes de rendir visita al Yeclano Deportivo, un rival directo en la lucha por alejarse de la zona baja. Los azulgranas suman ahora 24 puntos y están fuera del descenso, aunque las diferencias siguen siendo mínimas y hasta hace pocas jornadas se encontraban en posiciones comprometidas.

De cara al derbi, Diego Caro espera contar con todos sus futbolistas, aunque está pendiente de la evolución del extremo Diego Iglesias, que se perdió los últimos encuentros del año por una rotura en los isquiotibiales sufrida a finales de noviembre en Estepona. Rafa Parejo, por su parte, no pudo ser titular ante el Lorca debido a un fuerte proceso gripal.