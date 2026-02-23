Rubén Cantero: "Nadie va a venir a sacarnos esto, o lo sacamos nosotros o nos hundimos"

Rubén Cantero llegó al Xerez DFC en el pasado mercado invernal decido por el Hércules y desde su aterrizaje en el club azulino ha sido titular en todos los encuentros y reconoce que aún le queda un poco para estar a su mejor nivel físico aunque "las sensaciones que estoy teniendo son buenas". El futbolista azulino apuntaba tras el empate frente al Extremadura que no estaban contentos porque "nadie quiere empatar o perder, sólo nos vale ganar en la situación que estamos". Y abogaba por "limpiar la cabeza" y rápidamente pensar ya en el encuentro del miércoles contra el Real Jaén y "conseguir esa victoria que tanto nos está costando"

El Xerez DFC apenas creó peligro ante el Extremadura y la sensación es que con Diego Caro el equipo va de más a menos en las últimas semanas. Los resultados también lo indican y aunque era su primer partido en Chapín, el central comentaba que "por lo que he hablado con los compañeros, las sensaciones eran otras. Al igual que ha habido fases que yo creo que hemos dominado y hemos estado bien y los hemos metido en campo contrario, nos faltó esa verticalidad o ese último pase o ese tiro de fuera del área para llevar peligro. No ha sido así. Obviamente, las sensaciones no son las mejores. Pero bueno, hay que quedarse que hemos hecho una portería cero, que no sé desde cuándo, creo que desde diciembre. Esto es una carrera a fondo que, como nos bajemos nosotros, nadie va a venir aquí desde fuera nadie a sacar esto para adelante".

Precisamente ahondó en ese mensaje y también habló de la bronca de la afición tras el encuentro: "Ni mucho menos voy a hacer un llamamiento a la gente porque yo sé que la situación es jodida y es complicada. Pero bueno, quien quiera estar en el barco que esté y quien no quiera, pues que no esté. Esto sabemos que lo tenemos que sacar nosotros y yo soy el primero que entiende a la perfección a la gente, esos pitos o esa falta de que no corremos, de que tal. Los entiendo. A nadie le gusta que le piten en tu casa, obviamente. Pero entiendo que tú pagas tu entrada o tu abono y tú das tu opinión. Obviamente, si las cosas no salen bien, pues no estás contento. Ojalá no nos pitasen. Pero es lo que digo, que ni mucho menos voy a hacer un llamamiento a la gente porque yo entiendo que la situación es complicada y los que tenemos que sacar esto adelante somos nosotros. ¿Que ellos están con nosotros? Pues de pu..., perdón por la expresión, pero ojalá que estén. Pero si no están, pues es lo que hay. Esto es fútbol".

Se le preguntó por el gol anulado al Extremadura en el descuento y que las imágenes demostraron luego que era legal. El defensa tenía una opinión distinta: "Yo estaba justo en el medio, creo que han rematado en el primer palo y han vuelto a rematar en el segundo palo. Para mí es fuera de juego claro porque al final le da uno de ellos. El árbitro lo que nos decía es que estaban mirando si le daba a uno nuestro o le daba uno del Extremadura. Entonces le da a uno de ellos claramente y al final remata muy solo en la línea prácticamente. Entonces yo creo que es fuera de juego claro".

Los azulinos suman dos partidos empatando y 2 puntos de 15 posibles, unos números muy pobres que mantienen al equipo en zona de descenso aunque con un partido menos, el del miércoles contra el Real Jaén que, en caso de triunfo, sacaría al equipo del pozo. Para el central, que se juegue tan pronto esta semana "nos viene bien, porque al final las sensaciones no están siendo las mejores. Lo mejor es no tener tiempo para pensar en el próximo partido o estar una semana dándole vueltas a la cabeza, no. Limpiar la cabeza y otra vez a entrenar, el martes a entrenar y el miércoles otra vez a competir y a conseguir los tres puntos. Tenemos otros 90 minutos por delante, que hay que salir a morir, a comernos el césped, generar más ocasiones de peligro, que no nos generen tanto a balón parado y a intentarlo por las buenas o por las malas, pero sacar los tres".