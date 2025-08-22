El nuevo Xerez DFC de Antonio Fernández abrirá la liga en domingo

El Xerez DFC 25/26 ya tiene día y hora para el estreno oficial de la nueva etapa que lidera el técnico Antonio Fernández, que la pasada temporada se ganó la renovación tras salvar al equipo después de sustituir en el cargo a David Sánchez. Arrancará la temporada en Chapín contra la Deportiva Minera de José Carlos Checa, que la pasada campaña dirigió al Deportivo, tal como se conoció el pasado mes de julio con el sorteo del calendario.

El Xerez DFC ha dado a conocer el horario fijado para este compromiso. El partido se disputará el domingo 7 de septiembre a las ocho de la tarde para evitar las altas temperaturas que todavía puede haber en esos primeros días del próximo mes.

La cita es esperada con mucha expectación tanto por jugadores, con ganas de comenzar a competir tras los amistosos y después de muchas semanas de preparación, y por la afición, que está ilusionada con la pretemporada que está realizando su equipo. De momento, a falta de dos encuentros para que finalice, no ha perdido y ha ofrecido buenas sensaciones en todos los compromisos disputados, el último de ellos ante el Ceuta B en Chapín este jueves que acabó con empate a tres y en el que los canteranos fueron los grandes protagonistas. Morante, central azulino este curso, se las verá con los que fueron sus compañeros la pasada campaña.

Frente a la Minera, un equipo que parte con el reto de estar en la parte alta de la tabla, llegará el momento de la verdad con los puntos en juego. El pasado curso, el equipo comenzó la temporada fuera de casa y lo hizo con un empate frente al Estepona.