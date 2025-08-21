Xerez DFC-Ceuta B: empate en un partido loco con la cantera como gran protagonista (3-3)

El Xerez DFC continúa invicto en la pretemporada 25/26, pero ante el Ceuta B en Chapín en su séptimo test de puesta a punto no ofreció su mejor versión con la cantera como gran protagonista. En un partido loco, marcado por las imprecisiones y los desajustes en defensa empató a tres ante un Ceuta B descarado, pero con los fallos típicos de un filial y mucho más a estas alturas de verano. La tarde era para los más jóvenes, al menos así lo entendió Antonio Fernández y los canteranos disfrutaron de Chapín y no desentonaron. Los visitantes se adelantaron (0-2), igualaron Ilias y Domi antes del descanso, le dio la vuelta a la situación Dani Torres y Adri Rueda hizo el 3-3.

La portería fue para David Villegas, con una defensa formada por Marcelo, Morante, Luis Ortega y Sergio García. La medular la ocuparon Gandoy y Santana, con Juanca Garcés e Ilias escorados a banda, en la mediapunta Ekiza y arriba Domi. El gallego se decantaba por un once totalmente inusual, plagado de canteranos y por jugadores fuera de su lugar habitual.

Juan Garces fue uno de los canteranos que salieron en el once inicial. / Maunuel Aranda

Dos balones visitantes al palo

El Ceuta B se tomó en serio el partido. Desde el primer minuto se mostró combativo, apostando por sacar el balón desde atrás aunque con imprecisiones que estaba claro que le costarían caras si su adversario apretaba bien. A los cinco minutos avisó. Un gran golpeo desde la esquina del área lo mandó al larguero Michael. La réplica la puso Domi tras un saque de esquina a las manos del portero y en 9', otro balón a la madera, en esta oportunidad de Cobo, que no acabó dentro porque Villegas tocó lo justo.

Eran minutos de desconcierto de un Xerez DFC que no encontraba su sitio y que se contagia de las mismas imprecisiones que los caballas. En el 11', la grada pidió penalti por un empujón a Ilias y luego Garcés no estuvo fino a la hora de centrar con varios compañeros listos para el remate en el área.

Los jugadores del Ceuta B celebran al fondo de sus goles. / Manuel Aranda

Dos goles de diez minutos

El filial se adelantó en el marcador a los veinte minutos. Un despiste de Morante lo aprovechó Michael para fusilar a Villegas. 0-1. Los de Polaco veían recompensado su esfuerzo después de dos balones a los postes. Y diez minutos más tarde, nuevo tanto, en esta oportunidad de Bote. 0-2. Minuto 30.

Antonio Fernández reprendió a los suyos en la pausa de hidratación y su mensaje surtió efecto. / Manuel Aranda

Pausa y reacción

El Ceuta B tomaba una ventaja clara, pero llegó la pausa para la hidratación y Antonio Fernández leyó la cartilla a sus futbolistas, que fueron otros a partir de ese momento. Todo lo que no habían presionado hasta ese minuto comenzaron a hacerlo y no tardaron en recortar distancias. Ilias, tras una buena recuperación, definió a la perfección, colocando el balón en el segundo palo del portero. 1-2. Minuto 34.

Sergio Garcia y Domi se abrazan tras el 2-2 del canterano a pase del roteño. / Manuel Aranda

El Xerez DFC era otro y confirmó su reacción firmando el empate en apenas tres minutos. Una recuperación de Ekiza la puso Sergio García para el juvenil Domi, que no perdonó. 2-2. Minuto 36. Los azulinos generaron tres oportunidades tras el parón y aprovecharon dos.

Los goles descompusieron al Ceuta B, que todavía comenzó a cometer más errores. Un saque de esquina lo remató de cabeza de Morante (39') y antes del descanso, un centro de Armengol no encontró rematador. Los jugadores enfilaron vestuarios con tablas y un Xerez DFC que no necesitó mucho para hacer daño a su rival.

El atacante del filial Dani Torres fue el autor del 3-2 ante el Ceuta B. / Manuel Aranda

Carrusel de cambios, 3-2 y 3-3

Antonio Fernández y Polaco aprovecharon el descanso para realizar numerosos cambios. En el Xerez DFC entraron 'los pesos pesados' y el partido se abrió. Ekiza sacó a pesear su calidad y se inventó un lanzamiento desde muy lejos con el portero adelantado que se estrelló en el larguero y luego, Oier realizó un paradón tras una bonita palomita a Michael.

El filial, también con muchos futbolistas de refresco en su once, lo seguía intentando, pero ya era el Xerez DFC el que generaba más peligro. Y el que remontó el partido en el 69'. El atacante del Xerez DFC B Dani Torres aprovechaba un gran centro de Viñuela para hacer el 3-2. La alegría se desató dentro y fuera del campo. De los tres tantos, dos eran de jóvenes de equipos de la cantera.

Fernández quiso que todos los futbolistas participaran en el partido y el último en entrar fue el meta Jesús López, con lo que hasta once canteranos tenían la oportunidad de pisar el verde. Ls fiesta en la grada era total, pero un desajuste defensivo terminó con un balón que rozó en Mauro tras un disparo de Rueda en el 85'. 3-3 y poco más. Un test en el que los azulinos fueron a más, pero en el que en la primera mitad les faltó presión y empuje.