David Rocha, técnico del Extremadura: "El Xerez DFC, por juego, no ocupa la clasificación que merece"

David Rocha sustituyó a Cisqui en el banquillo del CD Extremadura hace poco más de un mes y pese a debutar con un sonado tropiezo en casa del Malagueño, el conjunto de Almendralejo ha encadenado tres partidos sin perder con dos victorias y tenienbdo pendiente el choque de la pasada jornada frente al Melilla, aplazado por la imposibilidad de viajar del club norteafricano a la península.

Los pacenses recuperaron el pasado miércoles el otro partido que tenían aplazado, el del Antoniano por la borrasca Leonardo, sacándolo adelante de manera solvente (3-0) y sin notar una inactividad de más de medio mes. Al contrario, a David Rocha le ha venido ese parón fenomenal para trabajar sus conceptos con la plantilla. Ahora, el Extremadura, que pelea por entrar en el play-off de ascenso, llega a Chapín y su entrenador comenta que "no hemos podido preparar el partido como nos hubiera gustado, pero ya lo sabíamos y siempre es más fácil afrontar estos días de entrenameintos tras una victoria. Vamos confiados y con ganas de poder sumar los tres puntos".

Del Xerez DFC, señalaba que "lo que hemos visto es un equipo que juega bien, jugadores con calidad, asociativos cuando se juntan por dentro, verticales cuando reciben entre líneas y quizá la clasificación no hace justicia a lo visto en los últimos partidos. Quizá Jerez también es un sitio con presión, eso les puede jugar en contra y vamos a ver cómo sale el partido".

Con respecto al suyo, apunta que tienen margen de mejora: "Soy de los que dice que en las victorias hay que ser más auticríticos y en las derrotas no hay que ser dramáticos y relativizar, contra el Antoniano hicimos muchas cosas bien, pero en la segunda parte debimos tener más continuidad, somos exigentes, queremos más y sabemos que podemos dar más".