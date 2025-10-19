Al borde de un ataque de nervios (1-1)

No hay manera. Al borde de un ataque de nervios. El Xerez DFC no levanta la cabeza y no pasa del empate a uno ante el Águilas en un partido gris, en el que se marchó con ventaja al descanso tras un gol de Beny en el minuto 39. Igualó Chris Martínez y el equipo se evaparó, no fue capaz de reaccionar ante un rival rocoso que se defendió con mucho orden y que hasta pudo ganar si no llega a ser por una gran intervención de Bloch para despejar un lanzamiento de Pipo. Los xerecistas bajan a la 16ª plaza y siguen en descenso con seis puntos de 21 posibles.

Udom regresó al centro de la defensa y fue una de las novedades en el once. / Manuel Aranda

Cuatro novedades

Antonio Fernández aseguró tras el partido ante el UCAM que le había gustado el trabajo de su equipo y que no mereció ganar, pero con la soga al cuello y su equipo en puestos de descenso, agitó el árbol y realizó bastantes cambios si se tiene en cuenta las pocas variantes que suele hacer. En defensa, Marcelo dejó su plaza su Juanjo Mateo y Carlos Daniel a Udom y en las bandas, ni Fran Viñuela ni Diego Iglesias fueron titulares, con la irrupción de Sergio García en la izquierda y Julen Ekiza, que se medía a su exequipo, en la mediapunta, con lo que Ilias tenía que escorarse a la derecha. La portería fue para Bloch, la medular para Rafa Parejo y Gandoy y la punta de lanzas para Dieste.

La primera local clara y cambio

Las dos escuadras entraron al verde con intensidad y ganas de hacerse con el control del balón, pero ni unos ni otros conseguían generar peligro. Las vigilancias eran estrechas y ninguno querían cometer errores que le costaran caros, la paciencia era clave. Los de Adrián Hernández, sancionado y siguiendo el choque desde una de las cabinas de prensa, se mostraban firmes atrás y se lo ponían complicado a un Xerez DFC que buscaba centros laterales y con Ilias contra el mundo. Al cuarto de hora, un centro de Juanjo Mateo se envenenó con el viento y se paseó por el área para marcharse fuera. y en el 14', la primera clara para los azulinos. Un buen balón desde la línea de cal de Sergio García para Ilias la mandó fuera el atacante. Y justo después, primer cambio en los visitantes. Terranova abandonó el campo lesionado y le suplió Aitor Hidalgo. Ilias, en el 23', no se esperaba el balón y nuevamente se sacó un disparo desviado.

Ilias, como siempre, fue de los xerecistas más activos en ataque. / Manuel Aranda

Dos sustos seguidos

El Águilas, muy rocoso, buscaba las contras, pero no estaba acertado y la defensa azulina se adelantó hasta a tres jugadores murcianos después de un mal pase de Rafa Parejo (25') y un saque de esquina posterior de Javi Soto tampoco lo aprovecharon. Mientras, el equipo de Antonio Fernández intentaba estirarse, aunque abusaba de los balones largos, para sorprender a un adversario que no tenía prisas. Y en el 31', susto para el Xerez DFC con un remate de Buba que se paseó por toda el área porque Fer no acertó tampoco a empujarlo. El siguiente susto no tardó, Jose Más enganchó un gran disparo desde la frontal que Bloch tuvo que mandar a saque de esquina (34').

Los jugadores del Xerez DFC celebran el gol de Beny. / Manuel Aranda

1-0, Beny (39')

Tras las dos ocasiones visitantes, el cuadro azulino apretó el acelerador. Restaban apenas diez minutos para el final del primer acto y quería marcharse con ventaja en el marcador. Lo que no encontraba con juego, lo buscaba en las acciones de balón parado y lo consiguió. Un saque de esquina muy bien ejecutado por Ekiza lo remató de cabeza abajo Dieste, pero Salcedo realizó un paradón. El rechace le cayó a Beny y el lateral mandó el balón dentro con un zurdazo. No se lo pensó y obtuvo su recompensa. 1-0. Minuto 39. Gol psicológico para un equipo que lo estaba pasando mal y que, además, estaba fino.

Dos cambios en el Águilas y 1-1

Antonio Fernández mantuvo a los mismos jugadores en el campo, pero Patiyoso realizó una variante ofensiva con dos cambios apostando por Martínez y Mateo Enríquez. El segundo acto arrancó con otro ritmo. Los visitantes tenían que arriesgar, en el 48' reclamaron penalti por agarrón a Chris Martínez y en el 52', no perdonaron. El atacante anotó un golazo desde la frontal que enmudeció Chapín. Lo hizo todo bien ante una zaga azulina otra vez blanda después de que Fer Martínez estuviera más listo que Udom. 1-1.

Los xerecistas acusaron el empate y Bloch salvó el 1-2 con un paradón tras otro gran lanzamiento, en esta oportunidad de Pipo. Fernández reaccionó rápido para frenar el ímpetu de los aguileños y también realizó otro doble cambio, apostando por Carlos Daniel y Diego Iglesias en lugar de Ekiza y Sergio García. El empuje visitante no iba a menos, pero Beny lo intentó por segunda vez (62') animando.

Curro Rivelott entró en la segunda parte por Gandoy. / Manuel Aranda

Más variantes

El entrenador gallego del Xerez DFC seguía realizando variantes y Curro Rivelott y Viñuela también entraron en acción y Martínez buscó el 1-2. Los xerecistas se mantenían vivos a duras penas y en el 74', una falta botada por Fran Viñuela no la pudo rematar bien Morante.

Los azulinos, de todos modos, intentaban dar un paso adelante ante un rival que lo dio atrás a diez minutos del final y no lo tenía fácil porque tampoco iba sobrado de ideas. Sobre la campana, una contra de Chris Martínez casi enmudece Chapín, pero lo evitó Morante mandando el balón a saque de esquina. Con seis minutos de descuento, quedaba mucha tela que cortar... En un balón dividido entre Dorado y Pipo el árbitro miró para otro lado en lugar de ser riguroso... La desesperación se apoderaba de un equipo que se fue disolviendo como un azucarillo tras el gol. En el 95', Dieste remató de cabeza un servicio de Diego Iglesias, pero Salcedo lo atajó seguro... Al final, bronca monumental... Y un punto que sabe a poco y que no dejó contento a nadie.

Los titulares del Xerez DFC, acompañados por las mujeres de la asociación AMMA. / Manuel Aranda