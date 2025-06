Xerez DFC: un año del épico regreso a Segunda RFEF en San Vicente del Raspeig

El Xerez DFC está este domingo 22 de junio de feliz aniversario. Hace justo un año que logró su épico regreso a Segunda RFEF tras una dura campaña en el Grupo X de Tercera, que resultó una montaña rusa. La localidad alicantina de San Vicente del Raspeig y el Jove Español forman parte, igual que el Manuel Polinario y Puente Genil en el primer ascenso a esta categoría el 10 de mayo de 2021 de la mano de Pérez Herrera, de la historia de la entidad.

El cuadro azulino con David Sánchez al frente logró la gesta sufriendo muchísimo y después de ir menos a más a medida que fue avanzando la competición. Terminó la liga regular en el tercer puesto con 64 puntos, pisando fuerte y practicando un buen fútbol. Tuvo que deshacerse antes de acceder a la final nacional del play-off por el ascenso del Pozoblanco y del Ceuta B con prórroga incluida en Chapín.

El Jove fue su rival y el cuadro alicantino amargó la fiesta a los xerecistas en la ida en el Municipal. Ganó 0-1 y se convirtió en el primer y único equipo capaz de asaltar el templo azulino durante todo el curso. A la vuelta no le faltó absolutamente de nada y ese encuentro está grabado a fuego en la memoria de todos los aficionados xerecistas...

Cheikh celebra su gol, que suponía el 0-1 en el 88' y forzar la prórroga. / Xerezdfc.com

Con tensión, emoción y un gol anulado a Teté, el encuentro entró en su recta final con 0-0. Los pupilos de Sánchez necesitaban un tanto para seguir vivos y forzar la prórroga. Y llegó… El delantero senegalés Cheikh, muy criticado durante toda la temporada, anotó en el minuto 88 un golazo de volea con la zurda después de varios rechaces en el área que daba vida a su tropa y desataba la alegría de los apenas 200 privilegiados que pudieron viajar -el aforo del campo era mínimo y no vendieron entradas- y de los aficionados que seguían el partido en la visera del Palacio de Deportes.

El Jove se hundió con el 0-1, pero aguantó el tirón y también la prórroga, pese a que los azulinos estuvieron más enteros. La tanda de penaltis tenía que dictar sentencia y ahí apareció la figura del guardameta Matías Ramos, que acabó convirtiéndose en el héroe del choque. El portero argentino detuvo dos penas máximas y anotó la decisiva superando a Carles Fluixá.

El equipo local comenzó lanzando. Matías Ramos detuvo el disparo de Lara y Pablo González puso el 0-1. Marcó Axo el 1-1 y falló el cuarto Álvaro Garrido. El quinto lo convirtió en el 2-1 Sami, Rafa Parejo hizo el 2-2, Salero el 3-2, Antonio Oca el 3-3, Ekedi el 4-3 y Beto Plaza, el 4-4. Llegaba la muerte súbita. José transformó su tiro, el colegiado lo mandó repetir y en el segundo intento no pudo con Matías, que le adivinó la intención. El argentino no se lo pensó, agarró el balón con fe y confianza y lo mandó dentro (4-5). Ya la fiesta no hubo nadie capaz de pararla, ni en San Vicente ni en Jerez.

Los jugadores hacen piña para festejar el ascenso. / Xerezdfc.com

Aquella tarde, jugaron Matías Ramos, Marcelo (Beto Plaza, 57'), David León, Antonio Oca, Hugo Carrillo, Rafa Parejo, Alberto Durán (Jaime Fernández, 57'), Carri (Pablo González, 66'), Pepe Rincón (Álvaro Garrido, 76'), Ilias Charid (Javi Díez, 115') y Teté (Cheikh, 76'). Los futbolistas lucieron al final unas camisetas azules para conmemorar el logro, con las famosas cometas y el eslogan: 'Sigamos volando, somos de Segunda RFEF'.

El equipo fue recibido a su regreso por todo lo alto en Chapín a primera hora del domingo y fue el preludio de una jornada que estaría marcada por momentos inolvidables. Los futbolistas lucían unas camisetas azules para conmemorar el salto de categoría, en la que no faltaron las famosas cometas y el eslogan: 'Sigamos volando, somos de Segunda RFEF'.

Foto de familia del Xerez DFC en su visita al Ayuntamiento tras el ascenso. / Manuel Aranda

Por la tarde, no faltó la recepción en el Ayuntamiento, con una alcaldesa María José García-Pelayo, acompañada por José Ángel Aparicio, delegado de Deportes, y por el resto de integrantes de su corporación, dando las gracias al equipo por "hacer historia". Los xerecistas llegaron al Consistorio y bastantes aficionados ya se congregaban para felicitar y cantar con los suyos, pero no salieron al balcón para saludar como es tradición.

David Sánchez se liberó tras el ascenso y lo celebró a lo grande. / Manuel Aranda

La guinda al pastel llegó en la mítica Plaza del Caballo, que fue el lugar elegido para la cita más esperada. Los futbolistas, que llegaron en autocar desde la Avenida de México con bengalas iluminando de rojo la tarde-noche de celebración azulina, se dieron todo un baño de masas en la fuente subidos a los caballos... La euforia estaba desatada.

Era la recompensa a una temporada durísima, en la que al plantel, configurado en gran medida por el entonces director deportivo Edu Espada, le costó adaptarse. Todo se torció de inicio y el sevillano fue despedido en noviembre por una directiva presidida por Jesús Viloita que también acabó convocando unas elecciones ganadas por la candidatura de Sebastián Alonso en marzo. La plantilla reaccionó y todo cambió de forma radical hasta cosechar su gran reto, un objetivo que le costó sangre, sudor y lágrimas...