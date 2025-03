El Xerez DFC, a por tres puntos vitales ante un Antoniano muy peligroso a domicilio

Nueva final en Chapín para el Xerez DFC. El equipo que entrena Antonio Fernández Rivadulla recibe este domingo (17:00 horas) al Atlético Antoniano con el único objetivo de sumar tres puntos que les permitan seguir en la pelea por eludir el descenso de categoría. Los xerecistas afrontan el choque tras la derrota de la pasada semana en casa del líder, donde dieron la cara y se adelantaron con un gol de Rafa Parejo de penalti que La Unión volteó en la segunda mitad. La derrota no tuvo consecuencias trágicas porque también perdieron todos los rivales directos y los azulinos han seguido fuera del descenso aunque con los mismos puntos de la Balona (30) y a tres de la permanencia (ocupan puesto de play-out) que marcan Deportiva Minera y San Fernando. La derrota del Cádiz Mirandilla en El Rosal contra el Villanovense (que ha estrenado el casillero de victorias fuera de casa esta temporada) ayuda bastante para limpiar de la pugna a un filial cadista que tenía la oportunidad este sábado de salir, aunque fuese momentáneamente, del descenso. Un rival menos del que preocuparse.

Seguir haciendo un fortín de Chapín es el reto que afronta el equipo azulino, conocedor de que la permanencia pasa por sacar adelante los cuatro partidos que le restan como local: además de Antoniano, San Fernando, Don Benito y Xerez CD. De lo contrario, habría que rascar puntos a domicilio y, de momento, con Fernández Rivadulla sólo se sumó el punto de La Línea, ya que los dos siguientes desplazamientos se saldaron con derrotas, una muy dura en Linarejos (4-0) y la de la pasada jornada contra La Unión (2-1).

El técnico gallego del Xerez DFC afirma que sus jugadores están responsabilizados por lo mucho que hay en juego, espera que su equipo sepa adaptarse a la tipología de partido que va a plantear el Antoniano y, sobre todo, quiere que sus jugadores tengan personalidad y que se note que van a por los tres puntos desde el minuto uno, pidiendo además concentración máxima ante un adversario que entre sus muchas virtudes se encuentra la de maximizar los errores del contrario.

Cambios

En el plano deportivo, Antonio Fernández va a tener que realizar al menos dos cambios obligados en el once inicial que jugó en La Unión, ya que tanto Espinar como Jacobo están sancionados. También es más que probable que el técnico se decante por una defensa de cuatro y no de cinco como hizo en tierras murcianas, por lo que todo apunta a que Marlone -o Salguero- irá al banquillo. En la medular, la baja de Espinar la ocupará Álvaro Martínez, mientras que en la banda derecha está la opción de Fran Núñez -que no ha convencido en los partidos que ha disputado- o bien cambiar de banda a Sergio García. Son altas Beto e Ingoma, mientras que Antonio Oca no se ha recuperado de la lesión de tobillo y se le espera para la próxima jornada en Almería.

El Antoniano, un peligro a domicilio

Enfrente va a estar un Atlético Antoniano que está completando una temporada fantástica de la mano del técnico jerezano Diego Galiano. Los lebrijanos ocupan la última plaza de play-off de ascenso con 43 puntos, están a tres de igualar los números de la campaña anterior, en la que consiguieron una histórica permanencia en el primer año del club en Segunda RFEF y que va camino de mejorar. Tras lograr la permanencia 'virtual', el equipo sevillano quiere más y sueña con clasificarse para la Copa del Rey -se meten los cinco primeros sin incluir filiales- y disputar la fase de ascenso.

De momento, el Antoniano es el mejor equipo de la segunda vuelta como visitante y es un auténtico peligro: cuatro triunfos en cinco salidas de 2025, con victoria inclusive en Chapín frente al Xerez CD o una remontada épica en el descuento en casa de la Deportiva Minera. Los lebrijanos, peligrosísimos a balón parado -al Xerez DFC le ganó en la ida con dos goles en saques de esquina- cuentan con dos futbolistas de la talla de Adri Peral, con un golpeo impresionante, Jaime López, el exxerecista Joao y el central Fromsa, además de Mike Cevallos como ariete peleón con los centrales oponentes, o el lateral Chacartegui, pretendido por el Xerez CD en el mercado de invierno y que finalmente recalaba en el club lebrijano.