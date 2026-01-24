Xerez DFC - UCAM Murcia: a por la bestia negra

El Xerez DFC recibe a partir de las cinco de la tarde en Chapín al segundo clasificado del Grupo 4, un UCAM Murcia que se ha reforzado en las últimas horas con el defensa Aitor Puñal y que llega a Jerez tras vencer al Puente Genil en un partido que no fue de los más brillantes de la temporada. Es un duelo contra las estadísticas, ya que los azulinos han perdido en los cinco enfrentamientos directos que han tenido con el cuadro murciano, auténtica bestia negra de los xerecistas.

El choque llega precedido por la última hora de la baja federativa de Álvaro Barrero, el pimer refuerzo del mercado invernal del XDFC y que ha sido un visto y no visto. El atancante, que no juega por una lesión desde la jornada tres cuando militaba en el Extremadura, ha sufrido una nueva dolencia y el club ha actuado gracias a una cláusula liberatoria incluida en el contrato, aunque le ha ofrecido recuperarse con los servicios médicos de la entidad.

Así las cosas, Diego Caro recupera para el encuentro -que se anuncia pasado por agua y el césped no invita a florituras- a Sergio García una vez cumplida la sanción la pasada semana, Fran Viñuela está recuperado de la lesión que le obligó salir a los 22 minutos del partido contra La Union y tiene a seis jugadores a una amarilla de la sanción. El equipo tiene que levantarse después del 3-0 sufrido en Yecla y, sobre todo, no dar la penosa imagen ofrecida en los primeros 15 minutos, cuando el marcador ya reflejaba un 2-0 para los murcianos.

Así que borrón y cuenta nueva para un Xerez DFC que desde la llegada de Diego Caro ha hecho de Chapín un feudo casi inexpugnable, con tres empates y tres triunfos, el último con goleada incluida a La Unión Atlético (4-2). Esa es la versión que el técnico quiere ver de sus jugadores.

En lo deportivo, se presentan cambios tras la derrota en La Constitución: Marcelo puede regresar al lateral derecho, Sergio García actuar como carrilero zurdo y en la medular todo apunta a la vuelta de Yago Gandoy, lo más probable que junto a Curro Rivelott. En defensa, el trío Udom, Morante, Carlos Daniel será el encargado de intentar frenar al mejor ataque de la categoría (29 goles) con un Dani Aquino como máximo goleador (6) flanqueado por los tantos de Alberto Soto (4), Ale Marín (3), Mizzian (3) y Julito (3), si bien este último ha sido intervenido de menisco y es baja para los próximos meses.