El Xerez DFC cierra el curso 24/25 con un superávit de 45.578 euros

El Xerez Deportivo FC ha celebrado este domingo su Asamblea General Ordinaria en la Fundación del Teatro Cajasol. Se dieron cita un total de 167 socios que aprobaron las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de la temporada 25-26, además de la incorporación de Álvaro de la Calle a la junta directiva.

Como viene siendo habitual, el acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de los xerecistas fallecidos en el último año. Tras ello, el secretario Miguel Perea, junto al presidente Sebastián Alonso de Medina, y el directivo contable, Fernando Gómez, iniciaban la lectura y explicación de los primeros puntos del orden del día tratándose, primeramente las cuentas de ingresos y gastos de la temporada 24-25. En este punto se analizaron puntos las ventas de merchandising, el papel de la Fundación, el proyecto de la Ciudad Deportiva, los pagos pendientes a socios y proveedores, o las partidas destinadas a socios y patrocinadores y fue aprobado arrojando un superávit de 45.578 euros.

Seguidamente, la Asamblea tuvo conocimiento por parte del director deportivo, Antonio Bello, de algunas cuestiones como el pago por la salida de Salguero, el acuerdo con Abraham, la presencia de jugadores del Xerez B en el primer equipo, el valor del propio filial dentro del organigrama deportivo, la lesión de Mauro Lucero o las indemnizaciones a excomponentes del club, entre otros asuntos.

Posteriormente, se llegó al tercer punto referente al presupuesto 25-26 donde se trataron temas como los ingresos por el alquiler de la sede, la dotación de la marca deportiva, aportaciones referentes a subvenciones, cobros de patrocinadores pendientes de años anteriores o las viviendas de jugadores y técnicos. Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, los socios aprobaron la incorporación de Álvaro de la Calle a la junta directiva en el área de relaciones institucionales y protocolo y se confirmaron las salidas de Manuel Verdugo y José Luis Durán.

Con relación al informe del Defensor del Socio se expuso la inclusión de hasta 40 peticiones las cuales han sido atendidas a lo largo de la temporada por la junta directiva.

En última instancia, en el turno de ruegos y preguntas los socios preguntaron sobre apartados como los acuerdos de entradas con los clubes de la categoría, denuncias pendientes respecto a la temporada pasada, propuesta de una votación para la fecha representada en el escudo, la cifra total de socios, el anuncio de la asistencia de público en Chapín, los motivos de la salida del anterior director de cantera, el proyecto de la Ciudad Deportiva, la publicación de sanciones por parte del Comité Antiviolencia, los problemas con el videomarcador o acercar el proyecto del club a personalidades de la ciudad, estudiar fórmulas para aumentar la masa social, la recuperación del acto en homenaje a Sir Thomas Spencer y Sixto de la Calle o la recuperación de secciones del club como el femenino. Para concluir, los socios compromisarios ofrecieron información acerca del estado de cuentas y proyectos a desarrollar próximamente.