Xerez DFC - Atlético Malagueño: ¿A la tercera va la vencida?

Chapín acoge la tercera jornada de liga (19:00 horas) para un Xerez DFC que después de sumar un punto en los dos primeros partidos recibe en casa al Atlético Malagueño, colista del Grupo 4 de Segunda RFEF y único equipo que todavía no ha puntuado en la categoría. Los azulinos parten como favoritos para estrenar el casillero de victorias ante un rival que cayó en Almendralejo desperdiciando un 0-2 a favor y que también hincaba la rodilla la pasada semana en el duelo de filiales contra el Almería B, que se llevaba los tres puntos de la Ciudad Deportiva malacitana (0-1) frente a un contrario con un jugador menos.

Los xerecistas afrontan el encuentro con ganas de reivindicarse después de la derrota en Chapín contra la Deportiva Minera (1-3) en un partido que los azulinos jugaron bien pero en el que fueron víctimas de sus propios errores; y del empate en Totana contra La Unión. En ambos choques, las sensaciones del equipo de Antonio Fernández Rivadulla fueron buenas, en el primero hubo buen juego a rachas pero los fallos en propia área fueron una losa imposible de levantar, mientras que la pasada semana despercidió ocasiones claras en la segunda mitad después de una primera en la que maniataron a uno de los favoritos a pelear por el play-off.

Sea como fuere, el Xerez DFC sólo ha sumado un punto de seis posibles y para alcanzar a la cifra de al menos siete que se fija siempre el técnico en bloques de cuatro partidos debe ganar los dos próximos compromisos, empezando este domingo por el de Chapín, en teoría ante un rival que está confeccionado para luchar por la permanencia en un grupo que este año es más fuerte que años anteriores. El filial malaguista está plagado de jugadores que están en dinámica de primer equipo, con calidad y un desparpajo propio de los equipos 'B', pero al mismo tiempo puede pecar de falta de experiencia y de no saber leer bien los partidos. Ahí se debe agarrar un Xerez DFC que no ha sido inferior a sus rivales en estas dos primeras jornadas y que debe dar un paso adelante en Chapín para comenzar a ganar partidos, tener una continuidad de resultados e ir escalando posiciones.

En el plano deportivo, Antonio Fernández tiene la baja de Mauro Lucero, que se va a perder lo que queda de temporada tras sufrir una doble rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha en la primera acción del encuentro contra La Unión. El central azulino sufrió una dura entrada a los dos minutos de partido y aunque intentó seguir en el campo enseguida tuvo que ser sustituido por Ekerette Udom. Los azulinos no están teniendo suerte esta temporada en una posición que Antonio Fernández comentaba tener "bien cubierta" con las llegadas de David Morante, Carlos Daniel Dorado y el propio Mauro. Durante la pretemporada, se marcharon del club Antonio Oca por motivos laborales y Antonio Salguero al Girona previo pago de la cláusula.

Como es norma en el técnico gallego, van a ir citados todos los jugadores disponibles y en cuanto al once inicial puede haber alguna variante empezando por la defensa y en el acompañante de Morante en el centro de la zaga. La primera opción es seguir confiando en Udom y la segunda mover a Dorado al centro y dar entrada a Beny, más ofensivo que el primero. En la medular, jugaron juntos la pasada jornada el trivote formado por Parejo, Curro y Gandoy, aunque Rivadulla podría sacrificar a alguno de ellos para tener más presencia en ataque, dar entrada a Sergio García en la izquierda y pasar a Ilias a la mediapunta. En la derecha, podría volver Diego Iglesias o bien seguir Fran Viñuela, mientras que Christian Dieste, que se estrenó como goleador en el Juan Cayuela, es fijo en el ataque.