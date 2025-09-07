El Xerez DFC convoca a sus socios
El club azulino celebrará el 21 de septiembre su asamblea general ordinaria
Así son los números del Xerez DFC
El Xerez DFC ha convocado asamblea general ordinaria para el próximo domingo 21 de septiembre a las diez de la mañana en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda con el siguiente orden del día:
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos de la temporada 2024-2025.
- Memoria explicativa de la situación económica, financiera y deportiva del Club.
- Propuesta de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Club para la temporada 2025-2026.
- Composición de la Junta Directiva.
- Informe anual y elección del Defensor del Socio.
- Ruegos y Preguntas.
Asimismo, el club comunica que “durante un período no inferior a diez días a la celebración de la Asamblea y en horario laboral, los socios podrán examinar en las oficinas del Club la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y el informe de auditoría, así como la documentación que la Junta Directiva haya preparado sobre los asuntos objeto del orden del día".
