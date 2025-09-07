El Xerez DFC convoca a sus socios

El Xerez DFC ha convocado asamblea general ordinaria para el próximo domingo 21 de septiembre a las diez de la mañana en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda con el siguiente orden del día:

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos de la temporada 2024-2025. Memoria explicativa de la situación económica, financiera y deportiva del Club. Propuesta de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Club para la temporada 2025-2026. Composición de la Junta Directiva. Informe anual y elección del Defensor del Socio. Ruegos y Preguntas.

Asimismo, el club comunica que “durante un período no inferior a diez días a la celebración de la Asamblea y en horario laboral, los socios podrán examinar en las oficinas del Club la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y el informe de auditoría, así como la documentación que la Junta Directiva haya preparado sobre los asuntos objeto del orden del día".