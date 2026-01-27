El Xerez DFC ya tiene su cuarto central: Rubén Cantero, canterano del FC Barcelona

El Xerez Deportivo FC ya tiene a su cuarto central, sub-23 y que cumple con el perfil que el club estaba buscando para completar el eje de la zaga, que quedó 'coja' por la lesión de larga duración de Mauro Lucero. Se trata del futbolista de 21 años Rubén Cantero, que llega cedido por el Hércules CF hasta final de temporada. El jugador albaceteño se desenvuelve como defensa central y formará parte de la primera plantilla azulina hasta final de la presente campaña.

Cantero comenzó su carrera profesional en la cantera del Albacete Balompié, llegando en edad juvenil a ser importante en el filial de Tercera Federación. Aún con 18 años firmó por el FC Barcelona para jugar en el Juvenil División de Honor, anotando un gol en 27 partidos disputados. En la temporada 2023-24 puso rumbo al CD Calahorra en calidad de cedido. En el Grupo 2 de Segunda Federación fue pieza clave con 2.600 minutos. La pasada campaña fue traspasado al Hércules CF, disfrutando de una nueva cesión al Salamanca UDS para seguir acumulando experiencia, actuando en 13 partidos. Esta campaña ha militado en el conjunto alicantino en Primera Federación, aunque ha tenido muy poca participación, tan sólo 72 minutos contra el Algeciras y dos en el encuentro contra el Marbella.

De esta forma, Cantero llega al Xerez DFC para completar la zaga azulina y en busca de los minutos que no ha tenido en una categoría tan complicada como es la Primera RFEF. Con este fichaje, el Xerez DFC se centra en la llegada de un delantero que refuerce la línea de vanguardia de los azulinos, toda vez que Christian Dieste es el çúnico punta nato tras la salida de Stephane Emaná y el frustrado fichaje de Álvaro Barrero, al que se le ha retirado la licencia federativa tras lesionarse pocos días después de su llegada. El club tenía un acuerdo prácticamente cerrado con el delantero ecuatoriano Mike Cevallos, atacante de La Unión que ha contado con poco protagonismno en el equipo que dirige José Miguel Campos.

Desplazamiento a Málaga

Por otra parte, la entidad azulina informa de que de cara al partido del próximo fin de semana que tendrá lugar el sábado 31 de enero a las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga CF frente al Atlético Malagueño, el club dispondrá de un paquete de 242 entradas de las cuales un 20 por ciento estarán reservadas para la Unión de Peñas Xerecistas. La venta de entradas se abrirá este miércoles 28 de enero, a partir de las 10:30 horas en la oficina del club por orden de llegada, habilitándose la venta únicamente para socios del Xerez Deportivo FC, pudiendo retirar cada socio un máximo de dos entradas mostrando dos carnés de socio. Las entradas tendrán un precio único de 10 euros sin distinción de edad.