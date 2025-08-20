El Xerez DFC entra en la recta final de su calendario de amistosos

El Xerez DFC encara este miércoles ante el Ceuta B en Chapín (19:30) la recta final de su calendario de amistosos. Cuando los azulinos completen la cita contra el filial caballa ya sólo tendrán que afrontar dos compromisos más, los dos complicados y atractivos. Este sábado se enfrentarán en el Nuevo Mirador al Algeciras, de Primera RFEF, y el siguiente recibirán en el Municipal al Real Madrid C, de Tercera RFEF. Hasta el momento, su marcha es impecable y las sensaciones, sobresalientes. No han perdido en sus test anteriores ante Jerez Industrial, Extremadura (0-0) y San Roque (0-2) en un triangular en Lepe, Arcos (0-2), Chiclana (0-2), Sevilla Atlético (2-0) y Atlético Sanluqueño (1-2).

Los azulinos disputarán su segundo compromiso del verano en el Municipal y Antonio Fernández tendrá la oportunidad de volver a repartir minutos entre las nuevas incorporaciones para que sigan adaptándose al verde, a sus dimensiones y a una grada que no para de animar. Chapín pesa y aprieta y a la presión es mejor adaptarse cuanto antes. Este compromiso los xerecistas lo iban a jugar con el Juventud Torremolinos, de Primera RFEF, pero finalmente el cuadro costasoleño 'se cayó del cartel' y el club cerró un partido con una escuadra de inferior categoría, pero preparada para pelear por cotas altas el próximo curso en Tercera RFEF.

Los ceutíes han configurado un plantel que combina calidad, juventud y ganas y el jerezano David Polaco le está sacando un buen rendimiento en su puesta a punto de cara al estreno liguero también el 7 de septiembre contra el Pozoblanco. La renovación el plantel ha sido profunda y los futbolistas que han llegado han sido elegidos para ofrecer nivel desde el primer momento y estar listos para un posible salto al primer equipo. El filial, al igual que los xerecistas, no ha perdido en sus amistosos. Abrió el fuego contra Los Barrios y Algeciras en un triangular y empató a cero los dos partidos y luego se ha impuesto al San Pedro por 1-3 y al Marbellí 0-2, dos equipos del Grupo IX de Tercera.

Para mí es un orgullo que mi sobrino quiera seguir mis pasos, pero la confianza no se gana con el nombre; le he comentado que sea profesional, respetuoso y buen compañero" — Edu Villegas - Director deportivo del Ceuta

El partido será especial para uno de los canteranos del Xerez DFC que se encuentra realizando la pretemporada con la primera plantilla si Antonio Fernández le da minutos como ha venido haciendo en los últimos amistosos. El guardameta David Villegas se reencontrará con su tío Edu Villegas, desde hace varias temporadas director deportivo el Ceuta y el portero azulino que hasta el momento ha permanecido más temporadas en el club y con más ascensos. Cuando colgó los guantes, pasó a los despachos y vivió igualmente dos ascensos, de División de Honor a Tercera y de Tercera a Segunda RFEF.

Justo antes de dejar la práctica del fútbol activo en el ejercicio 16/17 con 42 años, el experimentado meta tuvo la oportunidad de compartir experiencias en el verde con uno de sus sobrinos, Borja, que en aquella época (14/15) era juvenil. La diferencia de edad y de categorías les separaba, pero les unía la pasión por el fútbol que desde siempre se había respirado en casa de los Villegas.

Ahora, otro Villegas, el más pequeño de la saga, David, pisa fuerte y ya ha tenido la oportunidad de debutar con la primera plantilla. Se encuentra realizando la pretemporada con el primer equipo, será el portero del filial y el tercero para Antonio Fernández. Edu, lógicamente, sigue sus pasos, pero se mantiene al margen y se dedica a "aconsejarle siempre que necesite algo, él sabe que en ese sentido siempre puede contar conmigo. Es un orgullo para mí que mis dos sobrinos hayan querido seguir mis pasos, pero ser profesional no es fácil, soy muy exigente. Cada uno tenemos nuestra personalidad y cada uno vivimos el fútbol a nuestra manera".

Eso sí, el jerezano, que la pasada temporada le siguió cada vez que pudo cuando militaba en el Algaida y que este verano le vio en Chiclana, destaca: "Es joven, tiene ilusión y muchas ganas, pero para ser portero profesional hay que sufrir y entrenar mucho. Lo que le he transmitido es que sea respetuoso, formal, buen compañero, que sea solidario, que trabaje y que se machaque cada día. Durante toda mi vida esos criterios fueron los que apliqué y me fueron bien. Los consejos que yo le puedo dar son los que a mí me funcionaron. También le he comentado que debe cuidarse y que viva para y por. La confianza de los entrenadores no se gana con el nombre, se gana con el rendimiento, el día a día y el trabajo".

En cuanto al Ceuta B, avisa que el Xerez DFC se va a encontrar un filial "competitivo. Llevamos varias temporadas trabajando con el mismo estilo a la hora de preparar al equipo para crecer a todos los niveles, hay que tener en cuenta que el salto ahora de Tercera hasta el fútbol profesional es mayor y los jugadores tienen que cumplir más requisitos para llegar arriba. Es lo que hemos logrado con futbolistas como Uche, Sofiane, Jota o Víctor Corral, que llegaron para el filial y terminaron en el primer equipo".