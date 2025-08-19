El Xerz DFC ya tiene capitanes para la temporada 25/26 y los dorsales perfilados

El Xerez DFC arrancará de forma oficial la temporada 25/26 en el Grupo IV de Segunda RFEF en Chapín frente a la Deportiva Minera el próximo 7 de sptiembre. Y cuando restan apenas veinte días para que llegue la hora de la verdad, la plantilla azulina ya ha elegido a los que serán sus capitanes y tiene los dorsales prácticamente definidos, a falta de algún cambio de última hora.

El acuerdo entre los jugadores y el cuerpo técnico para la elección de los 'jefes' ha sido total. Marcelo Villaça lucirá el brazalete al ser el futbolista que más temporadas lleva en la plantilla y repite galones, lo mismo que Rafa Parejo. El centrocampista cumplirá su cuarto curso en la entidad y se ha ganado a pulso la confianza tanto de sus compañeros como de los entrenadores en el verde.

Igualmente, tendrá protagonismo en ese sentido el centrocampista jerezano Curro Rivelott, que es una de las nuevas incorporaciones, pero que conoce a la perfección la entidad porque se formó en su cantera y antes de marcharse al cuadro gallego del Arenteiro ya había defendido también la elástica del primer equipo durante dos campñas.

Completan el repóker de capitanes dos futbolistas que acaban de llegar, pero que por su trayectoria han sido designados, el guardameta José Perales, que a sus 32 años acumula gran experiencia en infinidad de equipos, y el defensa Mauro Lucero, que se antoja fijo en el centro de la zaga para Antonio Fernández.

Además de elegir a los capitanes y de sentar las bases del regimen interno, los futbolistas también eligen los dorsales, que se ha convertido en todo un ritual por todo lo que conlleva y por el número de camisetas que los aficionados pueden adquirir.

De momento, en el cuadro azulino Perales tiene el 1 y Oier Arribas lucirá el 13, mientras que David Villegas, que se perfila como el tercer guardameta tendrá el 25. En la defensa, Marcelo Villaça está abonado al 2 y lo conserva, igual que Beny el 3. Salguero, que tenía el 23, ha pasado a tener el 4 y el 5 de Antonio Oca es ahora de Mauro. Juanjo Mateo tiene el 22 y Carlos Daniel Dorado, el último en llegar, tiene el 18

Rafa Parejo, Sergio García e Ilias Charid, los otros xerecistas que continúan en el plante seguirán luciendo los mismos del pasado ejercicio, el 6, el 10 y el 11, respectivamente. Gandoy se ha decantado por el 8 y Ekiza por el 21. Emaná luce el 9 y Dieste, el 17.

Los equipos pueden disponer de hasta 25 fichas y el Xerez DFC no las va a cubrir todas, ya que va a completar su primer equipo con futbolistas que pueden tener licencia del filial. Durante la pretemporada, el juvenil Deus está utilizando el 20, Luis Ortega el 15, Yonier sí que tiene el 27, Santana el 26, el también juvenil Pirri el 28 y Garcés el 29.

Los dorsales en pretemporada

1.- José Perales

2.- Marcelo

3.- Beny

4.- Salguero

5.- Mauro Lucero

6.- Rafa Parejo

7.- Fran Viñuela

8.- Gandoy

9.- Emaná

10.- Sergio García

11.- Ilias

12.-

13.- Oier Arribas

14.- Morante

15.- Luis Ortega (cantera)

16.- Curro Rivelott

17.- Christian Dieste

18.- Carlos Daniel

19.- Diego Iglesias

20.- Deus (cantera)

21.- Ekiza

22.- Juanjo Mateo

23.-

24.-

25.- Villegas (cantera)

26.- Santana (cantera)

27.- Yonier (cantera)

28.- Pirri (cantera)

29.- Juanca Garcés (cantera)

30.- Domi (cantera)

Puesta a punto

La plantilla continúa con su semana de trabajo y ya está centrada en su siguiente amistoso, el que le enfrentará este jueves en Chapín (19:30) al Ceuta B después de cancelar el que tenía previsto con el Juventud Torremolinos. Para ese partido es probable que ya tanto Beny como Salguero puedan tener minutos, ya que desde el lunes trabajan con el grupo. Dorado y Oier no jugaron en Sanlúcar y los técnicos están pendientes de su evolución.

El siguiente compromiso de los azulinos será más exigente, ya que acudirán al Nuevo Mirador para enfrentarse al Algeciras, de Primera RFEF, el sábado a las 20:00. Su último partido previsto antes del inicio de liga es el que les medirá al Real Madrid C en Chapín el sábado 30 a las 20:30.