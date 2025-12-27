El Xerez DFC ya tiene horario para su primer partido de 2026 como local

El Xerez DFC ha regresado este sábado a los entrenamientos en La Granja después de disfrutar de unos días de vacaciones por el parón Navideño y ya prepara su primer partido de 2026, el derbi frente al Xerez CD del próximo sábado 3 de enero de 2026, una cita en la que los de Diego Caro intentarán mantener la dinámica positiva que arrancó a finales del pasado de mes de octubre coincidiendo con la llegada del técnico cordobés al banquillo tras la destitución de Antonio Fernández. Acumulan ocho encuentros sin conocer la derrota, con cuatro igualadas y cuatro victorias.

Justo después de ese encuentro, para abrir la segunda parte de la competición, los azulinos tendrán que recibir en Chapín a La Unión en la 18ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda RFEF. Por primera vez en esta categoría, la RFEF decidió que el calendario no fuese regular como en temporadas anteriores y el sorteo emparejó en esta primera jornada de la segunda vuelta a xerecistas y a la escuadra que vuelve a entrenar José Miguel Campos, que ha despedido el año en puestos de play-off (tercera empatada a s8 pontos con el UCAM). Ese encuentro ha sido fijado para el domingo 11 de enero de 2026 a las 17:00.

En la primera vuelta, ambas escuadras también se vieron las caras muy pronto. En la segunda jornada de la competición, los azulinos empataron a uno en el Juan Cayuela de Totana con un gol de Dieste, que adelantó a su equipo al final del primer tiempo, pero los anfitriones empataron en la segunda mitad con un tanto de Mario Gómez. Esa cita, en la que sumaron su primer punto de la temporada tras perder en casa en el estreno contra la Minera (1-3), trae malos recuerdos a Mauro Lucero, ya que el central xerecista se rompió el ligamento cruzado y el menisco en los primeros minutos de ese compromiso.