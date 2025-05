El Xerez DFC inicia los contactos con Antonio Fernández para su renovación

El Xerez DFC 25/26 ya ha comenzado a fraguarse. Este lunes, la junta directiva de la entidad azulina mantuvo su habitual reunión semanal, pero el encuentro fue diferente. Sobre la mesa, con el director deportivo Antonio Bello presente, el balance de la temporada 24/25 que acaba de terminar con una agónica salvación, y el presupuesto para la primera plantilla de cara al próximo ejercicio. Los números son los que son y el club, aunque ha hecho un esfuerzo y ha aumentado en la medida de lo posible esa partida, no puede tirar la casa por la ventana.

La piedra angular del proyecto debe ser el entrenador y el director deportivo ya ha mantenido una primera toma de contacto con Antonio Fernández, técnico que ha logrado la salvación tras suplir en el cargo a David Sánchez el pasado mes de febrero, para conocer de primera mano sus intenciones y comenzar a valorar su renovación. Tras esa primera toma de contacto, las dos partes volverán a sentarse en las próximas horas -probablemente en la tarde de este miércoles- para avanzar en las negociaciones.

Bello explica que "la junta se reunió el lunes por la tarde, acudí a la reunión y los directivos me trasladaron el presupuesto del que iba a disponer para la próxima temporada. Una vez que tuve la información, me reuní con Antonio y me comentó lo que pensaba, aunque fue una toma de contacto más que nada. Él debe hablar con su cuerpo técnico también y luego me trasladará su propuesta".

El director deportivo, de todos modos, explica que "tenemos que valorarlo todo porque no podemos volvernos locos y eso se lo he hecho saber. Nuestros medios son los que son. Personalmente, le estoy agradecidísimo por el gran trabajo que ha realizado y por lograr la permanencia, igual que la directiva, pero también hay que saber donde estamos. El reto es crecer y dar un pasito más a todos los niveles en esta categoría tan complicada, sólo hay que mirar los equipos que han descendido, San Fernando o Balona, que es una entidad a la que le tengo mucho cariño, pero con los pies en el suelo".

Una vez que ambas partes vuelvan a negociar, Bello tendrá más claro si finalmente Antonio Fernández repite o debe cambiar la hoja de ruta y buscar otro técnico. Lo que sí avanza el director deportivo xerecista es que los movimientos en el plantel comenzarán una vez que se cierre el tema del entrenador.