El Xerez DFC sufre la peor racha sin victorias de su historia

No corren buenos tiempos para el Xerez DFC. El equipo azulino pisa desde hace un par de jornadas puesto de descenso a Tercera RFEF, la derrota en Los Arcos ante el Orihuela, un rival directo que tampoco afrontaba el encuentro en buena disposición, ha hecho mucho daño en la línea de flotación de los azulinos, que ahora tienen la permanencia a tres puntos, el play-out que ocupa la Balona -que si acabase ahora la temporada tendría que disputarlo- a dos y han visto cómo el Cádiz Mirandilla les ha igualado a 23 puntos. Recreativo Granada (18), Villanovense (17) y Don Benito (16) están muy descolgados y tienen un pie en Tercera.

Al equipo de David Sánchez no le sale nada. Propone, crea ocasiones y no es inferior a sus rivales, pero por hache o por be los resultados no llegan, cuando no son los palos es que un defensa saca el balón en la misma línea... y luego los errores en área propia están condenando a los azulinos, que llevan muchas semanas peleados con el gol y con el triunfo. Sólo Abraham -baja por sanción en Orihuela- está tirando del carro, el resto del equipo no acompaña en esta faceta y los números son demoledores: un tanto en las últimas siete jornadas y que además no sirvió para nada, ya que fue en la derrota (2-1) en El Pozuelo contra el nuevo líder de la categoría, el Juventud Torremolinos.

"El equipo está ahora mismo en un túnel y no vemos la luz", confesaba David Sánchez en la rueda de prensa posterior a la derrota del equipo en Orihuela. En efecto, desde el triunfo en el Pedro Garrido -hay voces que claman por volver al campo de la avenida Blas Infante donde el equipo no conoce la derrota- frente a la Deportiva Minera, el Xerez DFC no ha vuelto a saborear las mieles del triunfo. En esas siete jornadas, cuatro derrotas -tres de ellas consecutivas- y tres empates, todos sin goles. El primero frente al Don Benito, encuentro en el que Ilias Charid fallaba un penalti, el siguiente contra el Xerez CD en un derbi sin ocasiones y el último en el primer partido de 2025 frente al Estepona. Se cerró 2024 con la derrota en Chapín -la primera del curso- frente al UCAM Murcia (0-2) y luego han llegado las tres seguidas contra Juventud Torremolinos (2-1), Cádiz Mirandilla (0-1) y Orihuela (1-0), las dos últimas contra rivales directos.

Se trata de la peor racha sin victorias en toda la historia del club azulino. Ni siquiera en la temporada del descenso a Tercera RFEF protagonizó una serie tan mala como la actual. En efecto, hace dos campañas, el Xerez DFC estuvo hasta seis jornadas sin ganar entre las jornadas 17 y 22, en las que sufrió cinco derrotas (Torremolinos, Mancha Real, UCAM, Yeclano y Betis Deportivo) y sólo sumó un punto frente al San Roque de Lepe: 1 punto de 18 posibles. Aquel curso, el equipo atesoraba 22 puntos (cinco victorias y siete empates) tras las primeras 21 jornadas, uno menos que actualmenteen la actualidad. El XDFc también ha estado esta temporada seis partidos sin ganar, entre las jornadas 4 y 9, pero en esa ocasión sólo perdió en casa del Recreativo Granada -la primera derrota de la temporada- puntuando contra Orihuela, Águilas, Balona, Villanovense y Linares.

En el otro año en Segunda RFEF (21/22), el equipo llevaba a estas alturas 10 derrotas, cuatro más que en la presente campaña, pero también había ganado tres encuentros más, sumando 25 puntos -dos más que ahora- tras los primeros 21 partidos. El domingo en Chapín (17 horas) ante el Águilas, nueva final contra un equipo rocoso que sólo ha sufrido tres derrotas esta temporada, suma ocho partidos sin perder, tiene al segundo portero menos goleado del grupo y que en 2025 lleva 8 puntos de 12 posibles.