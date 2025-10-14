El Xerez DFC y su pesadilla defensiva: el equipo más goleado del Grupo 4

El Xerez DFC sigue sin remontar el vuelo en el Grupo 4 de Segunda Federación. Cuando se han cumplido seis jornadas de liga, el cuadro azulino está en descenso y suma cinco puntos, fruto de su triunfo en Chapín frente al Yeclano por 2-1 hace dos jornadas y de dos empates, ante La Unión en el Juan Cayuela de Totana (1-1) y el Atlético Malagueño también a uno como local. Los otros tres compromisos los saldó con derrota, con la Minera (1-3), Real Jaén (2-1) y UCAM este domingo en La Condomina (2-1). Una renta muy pobre para lo que se esperaba y para lo que ha propuesto el equipo sobre el verde.

Después de una pretemporada esperanzadora, la realidad de la competición está siendo otra cosa. El combinado azulino genera y marca goles, aunque está teniendo algunos problemas en los metros finales a la hora de definir y en la toma de decisiones, pero lleva siete y está entre los conjuntos más realizadores. De hecho, suma las mismas dianas que La Unión, que es segunda, o que el UCAM, que es noveno. El líder Extremadura ha convertido diez dianas y la Deportiva Minera, tercero, trece...

En defensa está su pesadilla. Ha recibido ya diez goles y se ha convertido, junto al colista Atlético Malagueño, en el equipo que más tantos encaja... El trabajo se le acumula en esa faceta al cuadro de Antonio Fernández y a un técnico que ha tenido que solventar sobre la marcha bastantes dificultades. Primero, los problemas llegaron con la portería. El meta José Perales fue señalado por la grada por sus actuaciones en los primeros compromisos que disputó como titular y todo desencadenó en una marejada que terminó con la contratación de un nuevo cancerbero, el francés Florentin Bloch, que se encontraba sin equipo y que está respondiendo con nota. Perales, además, se lesionó ante el Malagueño.

Xerez DFC, 1-Minera, 3

En el primer partido de liga, ante la Deportiva Minera en Chapín, los azulinos cayeron por 1-3 y ya comenzaron a pagar caro sus errores. El 1-0 lo hizo Ilias a los tres minutos, pero antes del descanso los visitantes le dieron la vuelta al partido con un gol a balón parado -una falta directa rematada por Ayala de cabeza adelantándose a los centrales- y otro en un fallo garrafal entre Perales y Mauro, que chocaron y dejaron el balón a los pies de Kike Carrasco, y el tercero lo hizo en una jugada muy mal defendida por los zagueros xerecistas. Javi Vera se elevaba ante David Morante para mandar el balón dentro. Primer partido, primer revés.

La Unión, 1-Xerez DFC, 1

En la visita a La Unión, el cuadro xerecista empató a uno ante La Unión y el punto le costó caro. Se lesionó el llamado a ser el jefe de la defensa esta temporada, Mauro Lucero. El alicantino se rompió el ligamento cruzado y ha dicho adiós a la temporada. Los azulinos nuevamente comenzaron ganando con un gol de Dieste y encajaron la igualada en una segunda parte en la que bajaron sus prestaciones. Perales, aunque en el gol no pudo hacer demasiado, volvió a ser cuestionado. Encajó la diana en un tiro de media distancia del central Mario Gómez ajustado al palo.

Xerez DFC, 1-Atlético Malagueño, 1

En la tercera cita del curso, empate a uno en Chapín ante un Atlético Malagueño que llegaba colista y sin ganar. La igualada fue la gota que colmó el vaso. Tras lesión de Mauro llegaba el joven central sub-23 Udom, que mide casi dos metros, y se estrenaba con un gol de cabeza para empatar en el minuto 53 y completando un buen partido, pero el triunfo tampoco llegó. Juan Hernández había puesto en ventaja al filial al adelantarse a la zaga de cabeza y superar a Perales, que se quedaba a media salida. Otro desajuste y más dudas entre defensa y portero.

Real Jaén, 2-Xerez DFC, 1

En La Victoria ante el Jaén, segunda derrota del Xerez DFC otra vez después de empezar ganando, de perdonar arriba y de errar atrás. Dos fallos individuales clarísimos provocaron la remontada local tras el tanto de Carlos Daniel. Empató Curro al aprovechar un balón entre los centrales y el 2-1 lo establecía Mario tras un doble fallo de Diego Iglesias.

Xerez DFC, 2-Yeclano, 1

De vuelta a casa, primera gran alegría del curso, victoria ante el Yeclano por 2-1 y superando problemas de todo tipo, comenzando por un arbitraje nefasto de Sebastián Roberto Pricopi, con errores de bulto para todos los gustos y que expulsó a Udom con roja directa de forma más que rigurosa, que dejaba a los xerecistas con diez desde el minuto 34 cuando ganaban ya ganaban por 2-0 precisamente con un gol del nigeriano y otro de Diego Iglesias. David Morante, en propia meta, metió en el partido a los visitantes, que apretaron en la recta final.

UCAM, 2-Xerez DFC, 1

Y este domingo en La Condomina frente al UCAM, otra vez de vuelta a las andadas y derrota por 2-1. El 1-0 llega en una acción involuntaria de Carlos Daniel, con un gol en propia puerta en su intento de despeje -el segundo consecutivo del equipo-, puso las tablas Dieste después de un jugadón de Ilias y el 2-1 lo hizo Ale Marín con un golazo después de que los xerecistas estuvieran blandos y no se aplicaran para frenar al jugador antes de su lanzamiento.

Con todos esos condicionantes, el Xerez DFC está en descenso con cinco puntos, siete goles a favor y diez en contra. Los azulinos están obligados a mejorar en esa parcela para no sufrir demasiado a lo largo de una temporada que todavía acaba de comenzar y en la que hay margen para superarse. En ninguno de sus partidos logró dejar su portal a cero, algo que dice mucho de sus imprecisiones atrás.