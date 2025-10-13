El Xerez DFC ya tiene día y hora para visitar al líder Extremadura

El Xerez DFC, sin tiempo para digerir la dolorosa derrota (2-1) encajada en La Condomina este domingo frente al UCAM, que sigue siendo su bestia negra con cinco triunfos en cinco enfrentamientos, ya ha pasado página y está centrado en el complicado compromiso de este domingo (18:00) en Chapín frente al Águilas, una escuadra que esta jornada se impuso con polémica al Antoniano. Ganó 1-0 con un penalti en el minuto 97 y se ha colocado en la parte alta de la tabla con once puntos, los mismos que Deportiva Minera, Recreativo de Huelva y Real Jaén.

Antonio Fernández para ese compromiso recuperará al central Ekerette Udom, que cumplió en Murcia el encuentro de castigo que le cayó por su roja directa frente al Yeclano (2-1), un partido en el que su equipo sumó su primer triunfo y en el que él anotó la primera diana. Por contra, será baja nuevamente el delantero Emaná, en pleno proceso de recuperación de su lesión, una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Los azulinos, tras el largo viaje de regreso de Murcia, han entrenado este lunes festivo en el Pepe Ravelo, y este martes tienen el día libre.

El partido es importante para los xerecistas, que deben frenar su sangría en defensa para comenzar a sumar de tres si no quieren complicarse demasiado la vida en una zona baja de la tabla muy apretada, que comparten con cinco puntos con el Antoniano. Por encima, está el Melilla con seis y por detrás, Lorca y Almería con 3 y Atlético Malagueño con dos.

Tras ese compromiso, los azulinos tendrán que encarar un complicado desplazamiento, correspondiente a la octava jornada de liga. Tendrá que viajar hasta Almendralejo para medirse en el Francisco de la Hera al Extremadura, actual líder del Grupo 4 que, además, marcha invicto. La cita ha sido adelantada al sábado, por lo que se disputará el 25 de octubre a las 18:00 horas.

Azulgranas y azulinos no se han enfrentado nunca en competición oficial, pero esta pretemporada sí se vieron las caras en el Trofeo San Roque, que se disputó con formato triangular. El segundo partido de 45 minutos del torneo enfrentó a ambas escuadras y acabó con empate a cero. Luego, el Xerez DFC se impuso al San Roque con un golazo de Fran Viñuela de falta y conquistó el trofeo. Los de Cisqui cayeron aquel día contra los anfitriones, el San Roque, por 3-1.