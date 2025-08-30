Un Xerez DFC desdibujado pierde su primer partido de la pretemporada (0-2)

El Xerez DFC ha perdido su primer partido de la pretemporada en su último test. Un desdibujado cuadro azulino ha caído 0-2 ante el Real Madrid C y se ha quedado sin el Trofeo de la Vendimia. Dos golazos en el segundo tiempo de Ginés y Liberto desde la frontal del área han dado el triunfo a los blancos, que sacaron a pasear su calidad y su pegada. El encuentro no fue vistoso en el primer tiempo y se animó en el segundo, aunque los xerecistas nunca se encontraron cómodos y su rival les superó.

Curro Rivelott fue titular en la medular junto a Rafa Parejo. / Vanesa Lobo

Un once de gala

Antonio Fernández, como era de esperar, apostó por un once con muchos pesos pesados y seguramente muy similar al que plantee ante la Deportiva Minera en el estreno liguero el próximo domingo 7 a las ocho de la tarde. La portería fue para Perales, con una defensa integrada de derecha a izquierda por Juanjo Mateo, Morante, Mauro y Dorado. La sala de máquinas fue para Rafa Parejo y Curro Rivelott, con Ilias en la mediapunta, Diego Iglesias y Sergio García en las bandas y Christian Dieste arriba.

Azulinos y blancos entraron al verde con ganas de agradar, pero las primeras incursiones de unos y otros no fueron lo suficientemente claras como para generar peligro. Los blancos, con la posesión de balón, dejaban destellos de su calidad y los xerecistas buscaban el portal del Quetjas por banda y también se mostraban ordenados y presionaban bien.

Al filo del cuarto de hora, un buen balón de Dorado lo recogió Sergio García, se marchó rápido por la banda y su buen centro lo mandó a saque de esquina la defensa blanca. A continuación, Juanjo Mateo estuvo a punto de mandar dentro un balón que le llegó franco tras un claro despiste de la zaga merengue.

Dieste, agarrado de la camiseta por un rival, tuvo la oportunidad más clara para los azulinos. / Vanesa Lobo

Oportunidad de Dieste

El crono avanzaba y ni unos ni otros lograban tomar el mando de las operaciones. El segundo filial del Madrid se estiraba, pero el Xerez DFC imponía su ley en el plano defensivo y no se lo ponía fácil. El juego era más táctico que vistoso, aunque en los últimos minutos el Xerez DFC se animó y Christian Dieste tuvo la opción más clara hasta el momento con un tiro cruzado que se marchó rozando el palo (37'). Sin demasiadas cosas que destacar, los dos equipos enfilaron el túnel de vestuario. Los xerecistas, notable en tareas defensivas y aprobado en ataque.

Antonio Fernández apostó por un once titular similar al que puede presentar en liga. / Vanesa Lobo

Marcelo por Dorado

Los dos entrenadores realizaron un cambio en el descanso. Fernández dejó en la caseta a Dorado y apostó por Marcelo y en los blancos se quedó en la caseta Álex Sánchez para que entrara Castrelo. Y el encuentro se reanudó con más actividad y más ritmo. Ambas escuadras tenían una marcha más, especialmente el Xerez DFC, con Ilias y Sergio García muy participativos.

El entrenador gallego no tardó en agitar el árbol y en el 56' realizó cuatro cambios. Se marcharon Mauro, Curro Rivelott, Ilias y Sergio García y entraron Salguero, con una oferta del Girona, Gandoy, Viñuela y Ekiza. Los visitantes, aunque les faltaba finalización, lo intentaban ante un Xerez DFC al que también le costaba llegar. Ekiza lo buscó en la primera que tuvo.

Golazos de Álvaro Ginés y Liberto

Y una bonita jugada del Real Madrid C acabó con un golazo de Álvaro Ginés desde la frontal del área. El ariete se giró, se acomodó el balón y la puso fuera del alcance de Perales, ganándole la partida a una defensa azulina que cometió el error de dejarle metros y libertad para pensar. 0-1. Minuto 63.

El Xerez DFC acusó el golpe y se fue del partido. En el 68', la segunda clara para los blancos, que se soltaron con el marcador a favor. Óscar Mesa se escapó por la banda y la puso en la frontal del área para que Castrelo obligara a lucirse a Perales, que tuvo que meter la mano lo justo para mandar el balón a saque de esquina. Y justo después, otro golazo blanco desde la frontal del área, en esta oportunidad de Liberto con un trallazo cruzado. 0-2. Minuto 70.

Los dos goles enrabietaron al cuadro de Antonio Fernández, que, muy desdibujado, tiró más de corazón que de cabeza para intentar recortar distancias. Álvaro le hizo el paradón de la noche a Gandoy, al impedir que un gran golpeo del centrocampista acabase en la escuadra (74').

En la recta final, el carrusel de cambios también frenó la reacción de un combinado xerecista que no se encontró cómodo ante un filial que sacó a pasear su calidad y le superó.