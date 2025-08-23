Un Xerez DFC de menos a más planta cara al Algeciras (1-1)

Los azulinos se defendieron con orden todo el partido y en la segunda mitad fue mejor que el Algeciras.

Un Xerez DFC con dos caras ha plantado batalla al Algeciras, que la próxima semana comenzará una temporada más su andadura en Primera RFEF. Los azulinos han ido de menos a más, han empatado a uno y se han quedado sin el XXX Trofeo Virgen de la Palma en la tanda de penaltis. El primer tiempo fue para los locales, que se marcharon al descanso ganando por 1-0 con una diana del delantero exxerecista Manín. En la segunda, los azulinos controlaron la situación y empataron con un penalti transformado por Dieste (70'). Con tablas, el punto fatídico decidió y los albirrojos transformaron cinco y los xerecistas, tres. Salguero falló su tiro. Siguen invictos en pretemporada y ya únicamente les queda un encuentro, el del próximo sábado en Chapín contra el Real Madrid C.

Antonio Fernández mantuvo la misma línea que lleva durante toda la pretemporada y se decantó por un once en el que había un poco de todo, desde canteranos a candidatos al once titular. De inicio se decantó por Oier en la portería, con una defensa integrada por Juanjo Mateo, Lucero, Morante y Yonier, con Rafa Parejo y Curro Rivelott en la medular, con Fran Viñuela, Ilias e Iglesias por delante y Dieste arriba.

Sobre un césped que se encontraba en muy malas condiciones, el Algeciras no tardó en tomar el mando de las operaciones y comenzó dominando a un cuadro azulino bien plantado sobre el terreno de juego, pero al que le costaba un mundo generar. Los locales, casi siempre al primer toque, no tardaron en apuros a los xerecistas. En el minuto 8, un buen centro de José Carlos lo remató fuera por poco Rastrojo y en el 10', Oier respondió con una buena parada a un remate de Juanma García y lo mandó a saque de esquina.

El Xerez DFC no creaba peligro, no encontraba la forma de superar la presión del rival y en el minuto 21 encajó el 1-0. Una gran jugada de José Carlos, muy activo, la habilitó Junma García tocando lo justo para que Manín, delantero que se formó en la cantera azulina, mandara el balón dentro con todo a favor.

Tras el 1-0, el cuadro albirrojo bajó un tanto el nivel, el partido se volvió más espeso y el cuadro de Antonio Fernández intentaba estirarse y tener presencia en el área. Superada la media hora, los locales la volvieron a tener con un saque de esquina que no encontró rematador en el segundo palo después de que la pelota se pasease por toda la línea. Los azulinos tuvieron una buena opción en el 42' en una falta de Víctor Ruiz a Dieste cerca del área. La botó Viñuela y ninguno de sus compañeros entendieron sus intenciones.

Iglesias lucha por el balón con un jugador del Algeciras. / Andrés Carrasco

El Segundo acto, azulino

Tras el paso por vestuarios, Javi Vázquez sí movió el banquillo, pero no Antonio Fernández, que siguió confiando en sus mismos futbolistas. El Xerez DFC regresó al verde con más chispa y una marchita más y el cuadro anfitrión perdió concentración y el rumbo. El ritmo era lento, pero eran los azulinos los que se hacían con el control del balón, aunque no generaba, y eran superiores.

A la hora de juego, un pase de Manín no lo aprovechó Iván. El cuadro algecirista no era el mismo y el xerecista ya estaba más suelto. A balón parado, los azulinos lo seguían intentando y una falta de Viñuela la detuvo Samu Casado, hasta que unas manos de José Carlos las consideró penalti el colegiado pese a las airadas protestas locales. Dieste, en el 70', lo convirtió con maestría engañando totalmente al portero.

Penalti a Ekiza no sealado

Tras el empate llegaron los mejores minutos del Xerez DFC y el árbitro no quiso pitar penalti en un claro derribo de Recagno a Ekiza. Los locales ya estaban más pendientes del final del partido que de jugar ante un rival que, aunque no fabricó demasiadas oportunidades, sí superó a unos anfitriones desdibujados y que no pudieron con el empuje de los jóvenes xerecistas que saltaron al verde en la recta final. Los penaltis dictaron sentencia y la balanza se decantó del lado albirrojo.

Tanda de penaltis

Dani Garrido, gol

Ekiza, gol

Adán, gol

Sergio García, gol

Francis Araujo, gol

Gandoy, gol

Manín, gol (Lo lanzó dos veces, la primera vez lo detuvo Villegas, pero el árbitro lo mandó repetir)

Salguero, paró Casado

Joe Riley, gol

Once del Xerez DFC en el Nuevo Mirador frente al Algeciras CF. / José María Partida/Xerezdfc.com